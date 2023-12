Pallavolo, la Cucine Lube in versione europea vola!

Doppio successo in trasferta tra Superlega e Champions League per la squadra di Blengini. La vittoria in Belgio (0-3) conferma De Cecco e compagni in vetta al girone europeo. Domenica si gioca a Piacenza

CIVITANOVA – La Cucine Lube vola nel proprio girone di Champions League avendo calato un bel tris europeo e proseguendo la sua corsa incontrastata nella Fase a Gironi della CEV Champions League 2024. Vittoria rotonda in Belgio all’Arena Steengoed 0-3 (22-25, 25-27, 24-26) contro i padroni di casa del Greenyard Maaseik. Un successo sofferto ma meritato nel 3° turno della Pool E, grazie a una formazione a trazione anteriore, con un attacco vicinissimo al 70% di positività. Ancora imbattuti in stagione nel più prestigioso torneo continentale per Club, gli uomini di Chicco Blengini chiudono così il girone di andata in vetta, con due trasferte già disputate. Il girone di ritorno si aprirà giovedì 21 dicembre alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum contro i cechi del VK Lvi Praha, già battuti a domicilio con il massimo scarto sul loro campo nel secondo match della campagna europea dei cucinieri.

MVP capitan De Cecco, protagonista di una regia ai massimi livelli. Top scorer Alex Nikolov (20 punti con il 72% in attacco e 2 muri). Fondamentale Lagumdzija per la vittoria. Suo il merito della rimonta nel finale di terzo set grazie a una serie clamorosa al servizio, ma l’opposto turco fa tanto altro (18 punti con il 76% e 2 ace). In doppia cifra anche Yant (13 punti e tanto impegno). Chance da titolare per Larizza che finora ha trovato poco spazio.

Per coach Blengini bene la vittoria ma non benissimo la battuta: «Abbiamo battuto male per lunghi tratti della partita, con poca incisività e in alcuni momenti con troppi errori. Non è semplice sviluppare la battuta come si vorrebbe nel corso della gara, e comunque Maaseik, come Praga, è una squadra contro cui devi giocare bene per riuscire a vincere. Nel finale ha fatto la differenza a nostro favore proprio un turno al servizio di Lagumdzija, e più in generale dico che a tenerci bene in partita è stata l’efficacia del nostro attacco. Siamo molto contenti del risultato, e ora ci rituffiamo con la testa al campionato».

Da qui a martedì 26 dicembre, capolinea del girone di andata, i biancorossi affronteranno due partite molto impegnative: domenica 17 alle 16 si va a Piacenza dei tanti ex, per poi chiudere in casa contro Verona, altra rivale da prendere con le pinze.