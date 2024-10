Pallavolo, la Cucine Lube all’esame Verona

I cucinieri in campo alle 16 contro la formazione di Stoychev. Per la Yuasa match importantissimo contro Padova. La Megabox esordisce in casa

CIVITANOVA – Dopo la vittoria all’Eurosuole Forum contro la Mint Vero Volley Monza la Cucine Lube Civitanova nel quarto turno di andata della stagione regolare di SuperLega Credem Banca, domenica alle 16, sarà impegnata al Pala Agsm AIM contro i padroni di casa della Rana Verona, team allenato da Radostin Stoytchev. In classifica i biancorossi hanno al momento 6 punti dopo due vittorie intervallate da una sconfitta esterna, gli scaligeri sono a quota 5 dopo la falsa partenza a Perugia, il successo interno al fotofinish con Cisterna e la prova di forza a domicilio contro Grottazzolina. A raccontare il match nella città dell’Arena ci saranno anche le telecamere di Rai 2, come a Milano. I cucinieri vogliono mostrare il proprio valore anche lontano dal proprio campo cancellando la prova incolore nell’unica trasferta ufficiale fin qui disputata. La squadra a dicembre parteciperà al Mondiale per Club in Brasile accogliendo l’invito e sostituendo il Resovia che ha rinunciato.

La Yuasa Battery Grottazzolina cerca il primo successo stagionale ospitando domenica alle 18 al PalaSavelli Padova ma deve sempre fare i conti con la situazione infortunati. Difficile stabilire ancora con certezza i tempi di recupero di Petkovic e Fedrizzi: per l’opposto serbo sono in corso indagini strumentali per capire esattamente la natura e l’entità del problema; per Fedrizzi, in panchina sabato con la maglia da libero per solo dovere di firma e per vicinanza ai compagni, la distorsione alla caviglia non ha fortunatamente comportato fratture, permangono però incognite sui tempi di recupero.

La Megabox Vallefoglia finalmente gioca davanti al pubblico di casa ospitando domenica alle 18 al PalaMegabox la formazione di Busto Arsizio ancora a zero punti in A1 Femminile. Si gioca di fronte alle telecamere di RaiSport. Dopo due trasferte consecutive la squadra di Pistola riceverà la spinta del suo pubblico e quella del nuovo inno della squadra presentato in settimana e nato per creare ancora una maggiore identificazione tra la squadra e il pubblico pesarese. Per Candi e compagne l’occasione è ghiotta per centrare i primi 3 punti pieni della stagione e il rientro di Simon Lee è un viatico straordinario sulla via del successo.

In A2 Femminile la Cbf Balducci col vento in poppa e reduce da due vittorie consecutive senza perdere un set contro Casalmaggiore e Mondovì ha un avversario in linea con i precedenti e dunque alla portata di Fiesoli e compagni. In casa dell’Oro Cash Picco Lecco domenica alle 17 la squadra di Lionetti ha l’occasione per proseguire il percorso immacolato alla vigilia di un trittico con le migliori formazioni del girone che rappresenteranno la fine del rodaggio. Ex di turno la schiacciatrice Ghezzi e il libero Napodano entrambe militanti nelle file delle lombarde in questa stagione.

In A2 maschile dopo il derby tra matricole marchigiane vinto dalla Smartsystem Essence Hotels Fano i virtussini salgono a Cantù alle 17 ancora a zero punti mentre Banca Macerata Fisiomed ospita domenica alle 18 la Cosedil Aci Castello che ha 5 punti alle spalle della coppia Ravenna e Porto Viro che guida la graduatoria. Pronta all’esordio in A3 maschile la The Begin Ancona alle 18 al Palarossini Estra-Prometeo contro AltoTevere San Giustino. Dirigono Morgillo e Lanza. La formazione neopromossa di coach Della Lunga dovrà dimostrare di essere all’altezza della categoria.