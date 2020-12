La Cucine Lube all’esame Perugia

Nel recupero della 10’ giornata, la squadra di De Giorgi renderà visita alla squadra umbra, più in forma di quella incontrata in Champions. Serve la vittoria per accorciare in classifica

Torna in campo la Cucine Lube che sarà di scena al PalaBarton di Perugia mercoledì alle 18.

Settimana di fuoco per i cucinieri che in casa della Sir Safety hanno bisogno dei 3 punti per restare in lotta per il titolo d’inverno mentre domenica giocheranno in casa con Piacenza.

La volata di fine anno riserva alla Cucine Lube Civitanova due match di SuperLega stimolanti e difficilissimi.

La squadra di De Giorgi può ancora aggiudicarsi il simbolico titolo d’inverno a patto che dal PalaBarton la squadra esca con una vittoria piena.

Chi dovesse vincere il girone di andata è già certo di trovare Padova nei Quarti di Coppa Italia mentre arrivando secondi si troverebbe la settima classificata ancora da definire.

Si tratta del primo incrocio in Campionato in tutto il 2020 tra Lube e Sir. Tra gennaio e dicembre le due squadre si sono affrontate tre volte, sempre in campo neutro e sempre in altri tornei. Nella combattutissima Finale di Coppa Italia si è imposta la Lube, mentre nel braccio di ferro della Finale di Supercoppa ha avuto la meglio Perugia. Infine, nell’andata della Pool B di CEV Champions League, pochi giorni fa, i biancorossi hanno centrato una grande vittoria.

Col successo su Verona, la squadra di Heynen ha consolidato la propria leadership portandosi a 39 punti in 14 gare giocate, mentre Civitanova, ferma a 31 punti in 13 partite disputate, restando la prima inseguitrice in quella che si profila come lotta a due fino alla fine.

Dopo Natale la squadra tornerà in campo per il match contro Piacenza della 5ª di ritorno che si giocherà domenica 27 dicembre, ore 17 all’Eurosuole Forum.

Il match contro Monza della 4ª di ritorno non disputata domenica scorsa è riaggiornata al 21 gennaio 2021, ore 18 all’Eurosuole Forum mentre Padova – Lube della 6ª di ritorno è stata anticipata a sabato 2 gennaio 2021, ore 18 alla Kioene Arena.

Per coach De Giorgi, «visto il rinvio del match con Monza abbiamo orientato la programmazione sulla gara con Perugia. A Trento non siamo stati brillanti e vari fattori hanno determinato lo stop, non dipendiamo dallo stato di forma di un fuoriclasse. Se la squadra accusa un calo la responsabilità non è del singolo. In ogni club ci sono atleti che contano molto nell’economia del gioco, ma è il gruppo a vincere o perdere. Noi, in ogni caso, lavoriamo per trovare strade alternative ed equilibrio al fine di centrare il risultato anche quando un top player non vive la sua giornata migliore. Eliminare gli errori del collettivo sarebbe un’utopia, ma puntiamo a limitarli con scelte di gioco puntuali per non concedere regali agli avversari. Ci attende una bella sfida in Umbria, poi chiuderemo l’anno in casa con Piacenza e apriremo il 2021 a Padova. Un percorso duro sia per noi che per i rivali. Cercheremo di coniugare i risultati ai progressi nel gioco« – ha concluso il tecnico della Cucine Lube Civitanova, campione d’Italia, d’Europa e del mondo in carica.