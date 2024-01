Pallavolo, Cucine Lube e Megabox in campo oggi

CIVITANOVA – Rimasta fuori nuovamente dalla Final Four di Coppa Italia, la Cucine Lube cerca di ritrovare il sorriso ospitando alle ore 18 all’Eurosuole Forum la Pallavolo Padova per il 2° turno di ritorno della Regular Season. I tifosi chiedono ai vicecampioni d’Italia di vincere per dimenticare.



I marchigiani sono quarti a 22 punti grazie al sorpasso firmato nel 1° turno di ritorno con il successo corsaro per 3-1 in rimonta all’Opiquad Arena di Monza nell’ultima partita del 2023 mentre i patavini sono noni a quota 10 punti in coabitazione con Cisterna e vengono dallo stop interno per 3-1 contro Piacenza. Da tenere sott’occhio gli ex Gabi Garcia e Falaschi. Per coach Blengini “la partita di sabato ha una valenza molto importante per il nostro campionato ed è fondamentale che i ragazzi riescano a fare un reset per rialzarsi con il giusto piglio dopo l’eliminazione dolorosissima dalla Coppa Italia. A Monza la gara ci è sfuggita di mano emotivamente nel secondo set dopo aver vinto da guerrieri il primo parziale. Questo è il più grande rammarico e non deve ripetersi. Sarebbe un guaio scendere in campo con ferite ancora aperte. L’obiettivo è incamerare il maggior numero possibile di punti in chiave Play Off. Padova è una squadra che ha saputo mettere in difficoltà molte rivali e vanta atleti di qualità, come i nostri due ex, che possono crearci problemi”.

Alle 20.30 al PalaMegabox di Pesaro con diretta su RaiSport riparte la A1 femminile con la squadra di Pistola che ospita Volley Bergamo. La presenza della squadra lombarda nella prima partita del 2024 ha reso la serata il momento perfetto per un altro festeggiamento, quello del passaggio di consegne anche in ambito sportivo tra le due città Capitali italiane della Cultura: Bergamo, assieme a Brescia Capitale per il 2023, passerà il testimone a Pesaro per il 2024. Interverranno i rappresentanti delle due città, e la Megabox donerà a giocatrici e staff tecnico della squadra ospite degli speciali segnalibri di legno di Ginkgo biloba, pianta giapponese fortemente simbolica poiché sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima, e assunta come emblema di pace per la candidatura di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Poi però parola al campo perché il match è della massima importanza nella corsa playoff della squadra di Pistola che, a quota 18, deve trovare continuità di risultati per consolidarsi tra le migliori otto.

Domenica in campo in trasferta per la A2 Femminile con la Cbf Balducci Macerata che ha un impegno sulla carta agevole alle 17 sul campo della pericolante Costa Volpino. L’esperienza del tiebreak di Lecco deve dare alle ragazze di Saja la spinta per affrontare il match senza distrazioni centrando un successo pieno e possibilmente veloce considerando anche l’impegno infrasettimanale interno contro Città di Messina per i quarti di Coppa Italia. In A2 maschile la Yuasa Battery Grottazzolina vuole partire forte nel 2024 sfruttando il fattore campo, proseguendo così sulla scia dell’ottimo girone di andata che ha visto la truppa di coach Massimiliano Ortenzi girare la boa al primo posto in solitaria. Si parte con Reggio Emilia alle ore 18 in un PalaGrotta che potrà essere, come al solito, un fattore. In A3 maschile non conosce soste il campionato della Smartsystem Fano. Dopo l’importante successo casalingo conseguito contro Lecce, per i virtussini arrivano adesso due trasferte consecutive di vitale importanza: domenica in campionato a Napoli alle ore 18.30 e in Coppa Italia, mercoledi 10 gennaio ore 20.30 gara secca a San Giustino. Rinviato invece il match interno della capolista Banca Macerata contro Casarano mentre ospiterà martedì alle 18 Palmi per il match unico di Coppa Italia.