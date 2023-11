Pallavolo, Cucine Lube: dopo Perugia c’è Milano

CIVITANOVA M. – Dopo i 5 set tra Cucine Lube e Sir Safety Perugia e il grande spettacolo di un’Eurosuole Forum pieno di entusiasmo per la squadra di Blengini, finalmente c’è un po’ di tempo per lavorare ed allenarsi in una settimana “normale”.

I biancorossi devono fare i conti con un calendario che si farà sempre più fitto e che li vedrà di scena anche all’Eurosuole Forum già mercoledì 15 novembre (ore 20.30) per il match infrasettimanale in notturna contro la matricola Farmitalia Catania per il 5° turno di andata.

Nel mirino c’è la trasferta della 4ª giornata in programma domenica 12 novembre alle ore 18 contro l’Allianz Milano di Roberto Piazza all’Allianz Cloud, impianto in cui i cucinieri centrarono una sorprendente rimonta in una fase critica di Gara 4 nella Semifinale Play Off 2022/23.

In classifica la Cucine Lube Civitanova vanta 5 punti in classifica dopo tre turni e lavora con l’intenzione di sfruttare la settimana piena a caccia della terza vittoria consecutiva in Regular Season

Nel match contro Perugia l’Eurosuole Forum ha visto brillare la stella dell’opposto Adis Lagumdzija che ha dato un ampio saggio delle sue qualità realizzative, già fatte vedere con la Nazionale turca e nelle precedenti esperienze in Club italiani. MVP e top scorer, contro Perugia ha realizzato 32 punti con il 60% di positività in attacco su 45 palloni, con 3 muri vincenti e 2 ace importanti. Ben 12 punti personali solo nel secondo set. Detentore del Premio “Andrej Kuznetsov” per la SuperLega Credem Banca 2022/23 come miglior realizzatore assoluto con la maglia di Modena, il gigante di 211 cm ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel 1° turno dalle mani di Simona Sileoni, presidente biancorossa. Ora sì che Adis può festeggiare con la curva di Lube nel Cuore con cui è in piena luna di miele. Lo stesso giocatore nelle interviste del post partita con i Block Devils ha voluto sottolineare l’importanza dei Predators. «I due punti sono arrivati grazie alla spinta dei tifosi che sono venuti a sostenerci – le parole dell’attaccante. – Li vogliamo sempre così numerosi e coinvolgenti!». Allo stesso modo i supporter si augurano di vedere, nei limiti del possibile, una Lube sempre combattiva e tenace. Il gruppo biancorosso vince con il contributo di tutti e lavora per crescere, l’intesa tra De Cecco e Lagumdzija è già sbocciata.