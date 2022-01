Pallavolo, la Cucine Lube domenica in casa in Coppa Italia

Dopo l’exploit di Champions in Polonia la squadra di Blengini ospita Milano per i Quarti di Coppa Italia. Da mercoledì torna la SuperLega. Green pass rafforzato e FFP2 per entrare al palas

CIVITANOVA – La Cucine Lube si prepara a vivere un fine gennaio denso di impegni. In un calendario già compresso i cucinieri hanno anche l’esigenza di recuperare i quattro match rinviati di SuperLega.

Il primo assaggio di un calendario fittissimo sono i Quarti di Finale di Coppa Italia in gara unica domenica alle ore 18 contro l’Allianz Milano.

Per qualificarsi per la Final Four di Coppa Italia De Cecco e compagni devono eliminare i ragazzi di coach Piazza vittoriosi nel turno dell’Epifania per 3-1 su Piacenza e attualmente 6’ in classifica con 23 punti in 14 partite.

Tra i cucinieri mancheranno Juantorena e Kovar, due italiani, e Blengini dovrà cercare soluzioni efficaci per bilanciare il numero tra italiani e stranieri in campo.

Secondo il protocollo l’accesso all’Eurosuole Forum sarà consentito solo ai possessori di Green pass rafforzato, certificazione ottenuta in seguito a vaccinazione o guarigione, e tutti dovranno dotati di mascherina Ffp2. La capienza in base alle nuove disposizioni, o vecchie che dir si voglia, sarà limitata al 35%.

Mercoledì 19 alle ore 20.30 Simon e compagni andranno al PalaBanca per riprendere il cammino in SuperLega, interrotto per i contagi da Covid-19 dopo la vittoria con Padova del 26 dicembre, e recuperare la sfida della seconda giornata di ritorno sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza. La Lega Volley Serie A, intanto, ha annunciato la programmazione tv dei prossimi giorni: in calendario c’è anche l’anticipo di tutta l’undicesima giornata di ritorno, che prende il posto del weekend riservato alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia, slittata al fine settimana del 5 e 6 marzo. Domenica 23 gennaio alle ore 18 all’Eurosuole Forum si giocherà Cucine Lube Civitanova – Monza con diretta Rai Sport.

Mercoledì 26 gennaio alle ore 19.30 torna la Champions contro gli sloveni di Maribor già tagliati fuori dalla corsa alla qualificazione, quindi sabato 29 gennaio alle 18 l’anticipo a Modena contro i tanti ex, da Leal a Bruno.