Pallavolo, la Cucine Lube è ancora in corsa per i playoff

CIVITANOVA – Dopo due sconfitte la Cucine Lube tiene aperta la serie dei Quarti di Finale contro la WithU Verona. Lo sfogo del patron Giulianelli ha dato il risultato atteso e la squadra ha giocato e vinto una partita di grande autorità contro la formazione di Stoychev. La serie si allunga a gara 4 tornando in Veneto. Il 3-0 dà la misura di una partita giocata sia di sciabola che di fioretto (25-17, 25-22, 28-26). A incidere l’attacco di Nikolov, MVP della serata e top scorer, 25 punti con l’84% di positività e 4 ace. In doppia cifra anche Yant con 15 punti. Sul fronte opposto i tentativi di reazione dei veneti sono tutti nelle mani dei tre attaccanti, Keita (15), Sapozhkov (14) e Mozic (10). Sabato 1 aprile, alle 20.30, è in programma al Pala AGSM AIM di Verona Gara 4. Per Verona è il 2’ match point mentre la missione della Cucine Lube è quella di riportare in parità la serie per arrivare alla bella in casa.

Per quanto riguarda gli altri quarti, anche Piacenza ha tenuta viva la serie contro Modena, ora sull’1-2, Perugia è avanti 2-1 contro Milano, Trento contro Monza 2-1

In A2 maschile una Videx Grottazzolina già salva è caduta nettamente a Ravenna al PalaCosta in tre set (25-19; 25-12; 25-15).

In A1 femminile la Cbf Balducci retrocede in A2. A sancire il verdetto la sconfitta in trasferta a Pinerolo, al tiebreak, e il punto di Perugia contro Vallefoglia sempre al tiebreak.

Nelle ultime due giornate il verdetto per definire chi sarà l’altra squadra a lasciare la massima serie. Contro Pinerolo la Cbf Balducci Macerata va avanti 0-2 giocando un’ora di ottima pallavolo poi cede campo alle piemontesi che ribaltano e continuano a sperare. Partita combattuta per la Megabox che ha dimostrato di essere viva nonostante l’aver fallito l’accesso ai playoff scudetto che rappresentava l’obiettivo stagionale.

In A3 maschile una strepitosa Vigilar Fano non fallisce l’appuntamento con la vittoria e non dà scampo alla Drl Belluno imponendosi 3-0 con parziali a 21-12-22. La Vigilar gioca una gara attenta e per lunghi tratti perfetta spingendo molto al servizio e approfittando della serata poco brillante in ricezione da parte dei veneti.

Nulla da fare invece per la Med Store Tunit, che cade in casa contro la Geetit Bologna per 0-3 (parziali a 23-23 e ultimo 28-30). L’occasione per rifarsi davanti al proprio pubblico per la Med Store Tunit arriverà ai Play-Off, intanto domenica prossima c’è ultima giornata del Girone Bianco contro Belluno.