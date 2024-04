Pallavolo, la Cucine Lube comincia la corsa al quinto posto

CIVITANOVA – Sarà che la Cucine Lube ha una naturale vocazione a giocare sempre per vincere, sarà che affrontare Modena non è mai banale, sarà che i tanti ex a partire da Osmany Juantorena accrescono l’attesa, ma il debutto nel Girone dei Play Off 5’ Posto, stasera 4 aprile alle ore 20.30 contro Valsa Group Modena all’Eurosuole Forum è tutto fuorché una partita banale di fine stagione.

La parola d’ordine dei biancorossi è cancellare i rimpianti per l’uscita dalla corsa Scudetto e tuffarsi nei Play Off 5° Posto con l’obiettivo di riemergere in Europa. Il debutto della Cucine Lube Civitanova nella prima fase, ovvero un Girone a sei squadre di sola andata, è in programma contro la Valsa Group Modena, match che rinnova una delle rivalità più durature della SuperLega Credem Banca, arricchita dalla presenza di tre ex per parte nei roster e dai trascorsi da ex anche dei coach Blengini e Alberto Giuliani da San Severino Marche. I cucinieri, che in virtù della quarta posizione a fine Regular Season hanno il vantaggio di disputare un turno casalingo in più nel Girone, devono partire bene e sfruttare la possibilità del debutto davanti ai propri sostenitori. Dirigono Verrascina e Zavater.

Dopo la sfida odierna con Modena, i cucinieri torneranno in campo domenica 7 aprile alle ore 17 alla Kioene Arena contro la Pallavolo Padova per il 2° turno. Le 4 migliori squadre del girone a 6 disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025.

Nel match di Gara 3 dei Quarti a Trento, la Valsa Group è caduta in tre set dopo essersi presentata in campo con l’ex biancorosso Bruno al palleggio e Davyskiba schierato opposto, Brehme e Sanguinetti al centro, l’ex capitano cuciniero Juantorena e Rinaldi laterali, Gollini libero. Nei due precedenti in Regular Season ha sempre vinto la Lube.

Per coach Blengini: «Le sfide con Modena hanno sempre un fascino particolare. Ciò che farà la differenza nei Play Off 5° Posto, sarà la capacità di affacciarci nel migliore dei modi a questo torneo dopo l’eliminazione dalla corsa per lo Scudetto. Il livello delle squadre coinvolte è simile, mi riferisco anche a Cisterna e Padova che non hanno raggiunto i Quarti. Chi saprà meglio interpretare la prossima sfida e quelle a seguire dal punto di vista mentale, caratteriale ed emotivo avrà più chance di raggiungere il traguardo».