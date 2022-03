Pallavolo, Cucine Lube contro Modena è il big match di oggi

CIVITANOVA – Il recupero della 6° giornata di ritorno in SuperLega Credem Banca riporta in campo gli uomini di Chicco Blengini che inseguono la nova vittoria consecutiva in Regular Season, al mitico PalaPanini di Modena. Si gioca alle 20.30 con tanti ex in campo. Per il tecnico della Cucine Lube, «siamo soddisfatti del cammino in Regular Season, ma sarà importante crescere nelle giocate difensive perché possiamo dare di più. Ci attende una gara particolarmente complicata in un palazzetto difficile come il PalaPanini. Modena ha allestito un roster per vincere e conquistare trofei, tra l’altro dopo una sconfitta in casa ci terrà particolarmente a fare bella figura davanti ai propri tifosi».

La società cuciniera continua a guardare avanti ed ha rinnovato il contratto all’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez con un accordo biennale. L’atleta classe ’99 di 200 cm, originario di San Juan, è stato ingaggiato la scorsa estate e, nel periodo di assenza di Zaytzev, ha dimostrato di meritare la società della società cuciniera. Per il DG Cormio è l’ennesima scommessa vinta. Martedì 8.3 poi ci sarà l’andata dei Quarti di Champions in casa.

Match salvezza importantissimo in A1 Femminile per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che gioca domenica alle 17 a Perugia per difendere il vantaggio di 5 punti nella lotta per rimanere in massima serie. Senza la capitana Kosheleva la corsa alla permanenza nella categoria si è complicata maledettamente per le ragazze di Bonafede.

Match ininfluente invece per la Cbf Balducci Macerata che in A2 femminile ospita Olbia. Le ragazze di Paniconi sono già certe del 2’ posto e utilizzeranno il match contro le sarde come tappa di avvicinamento agli ottavi di finale dei playoff dove incontreranno una tra Soverato e Martignacco. Si gioca domenica alle 17.

In contemporanea al match della Cucine Lube, in A3 maschile occhi puntati sulla finale di Coppa Italia con la Videx Grottazzolina che contende il titolo alla Tinet Prata di Pordenone nella finale di Bologna. Si gioca sabato alle 20.30. Fermo il campionato, riposano la Med Store Macerata e la Vigilar Fano.