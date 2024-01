Pallavolo, la Cucine Lube consolida il 4’ posto in Superlega

Procede a buon ritmo la marcia dei cucinieri in campionato. Bene la Megabox Vallefoglia in casa e la Cbf Balducci in trasferta, ora capolista solitaria. Anche la Yuasa è in vetta. Tiebreak per Fano. In settimana la Coppa Italia per molte

CIVITANOVA – Successo pieno e convincente per la Cucine Lube Civitanova che regola 3-0 la Pall. Padova issandosi al 4’ posto della Superlega approfittando dei passi falsi delle avversarie dirette. Ora testa alla Champions League per la trasferta in Romania. Martedì 9 gennaio, alle 17 italiane, la Lube scenderà in campo a Galati per il 2° turno di ritorno della Pool E. I biancorossi sono già qualificati per i Quarti, ma vogliono i tre punti.

In A1 femminile bella serata per la Megabox Vallefoglia di coach Pistola che batte Volley Bergamo per 3-1 davanti a quasi 1.000 spettatori centrando la terza vittoria interna consecutiva e consolidando la posizione nella corsa playoff. Trascinata dal duo Mingardi-Aleksic, top scorer l’opposto e grande riferimento offensivo, dominante a muro la campionessa mondiale serba alla fine votata come Mvp, la squadra di Pistola ha giocato una partita ordinata, con una buona incisività al servizio e un’organizzazione muro-difesa esaltata dalle qualità individuali delle singole. Domenica 14 gennaio ancora un impegno interno contro Cuneo alle 17.

In A2 Femminile una Cbf Balducci Macerata molto concreta sbanca il palas di Costa Volpino (1-3) restando sola in testa alla classifica del gir. B a quota 38. Coach Saja lascia in panchina Korhonen e Bolzonetti inserendo Stroppa e Vittorini entrambe molto positive e autrici di 37 punti in due. Prima convocazione dopo l’infortunio per Quarchioni. Mercoledì 10 gennaio alle 20.30 impegno nei quarti di Coppa Italia contro Messina al Banca Macerata Forum poi domenica 14 ancora in casa contro Melendugno. In A2 maschile la Yuasa Battery Grottazzolina apre alla grande il 2024 travolgendo Reggio Emilia con un secco 3-0. Percentuale mostruose per la Yuasa Battery (61% in attacco e 74% di ricezione positiva) sempre più capolista.

In A3 maschile la Smartsystem Fano soffre andando sotto 2-0 ma alla fine espugna il difficile campo della Quantware Napoli. Finalmente dopo quattro sconfitte esterne arriva con il nuovo anno anche la prima vittoria in trasferta conquistata al tie-break. In Coppa Italia, mercoledi 10 gennaio ore 20.30 gara secca a San Giustino mentre la Banca Macerata ospiterà martedì alle 18 Palmi per il match unico di Coppa Italia.