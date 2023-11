Pallavolo, la Cucine Lube alla conquista della SuperCoppa

Archiviata la prima vittoria in Superlega la squadra di Blengini si tuffa nella Final Four di SuperCoppa. Semifinale stasera alle 20.30 contro la Gas Sales Piacenza dei tanti ex. Il trofeo manca dal 2004

BIELLA – Pronti per dare l’assalto al primo trofeo stagionale. Ecco lo spirito con il quale la Cucine Lube entra ufficialmente nella SuperCoppa 2023. Il successo in campionato domenica a Padova ha dato il giusto sprint per avviare la corsa alla conquista del trofeo già messo in bacheca 4 volte ma che manca ai cucinieri dal 2014.

Nel 2022 fu la Valsa Group Modena l’avversario in semifinale mentre quest’anno tocca alla Gas Sales Piacenza in Piemonte.

Si gioca alle ore 20.30 con diretta Rai Sport al Biella Forum per un posto nella Finalissima del primo trofeo stagionale griffato Del Monte®, sfuggito al tie break nell’ultima edizione al culmine di una partita incerta e combattuta contro gli umbri. L’eventuale Finalissima, contro la vincente della sfida tra Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia, andrebbe in scena mercoledì 1 novembre alle 17 sullo stesso campo.

In campionato gli emiliani, avversari di giornata, conducono la classifica con 6 punti all’attivo in coabitazione con Perugia e vengono dall’impresa esterna con il massimo scarto centrata a Milano contro l’Allianz.

La Gas Sales partecipa per la prima volta alla competizione con entusiasmo e tanta voglia di bissare la due giorni perfetta di Coppa Italia 2023. La Lube, finalista nel 2022, insegue la sua quinta Del Monte® Supercoppa per rompere il digiuno dopo i trionfi datati 2006, 2008, 2012 e 2014. L’ultimo centrato al tie break a Brindisi proprio contro una rivale di Piacenza, la Copra.

Per coach Blengini: «Il primo trofeo stagionale è alle porte e vede in lizza quattro squadre ben attrezzate che ci tengono a ben figurare e ambiscono a centrare l’obiettivo. Siamo all’inizio e questa kermesse non indicherà i valori assoluti o il potenziale delle singole squadre nell’annata 2023/24, ma si tratta di una manifestazione stimolante ed è bello poter partecipare perché altre rivali di valore non sono riuscite a qualificarsi. Questo ci dà la misura di ciò che di buono abbiamo realizzato nella passata stagione per staccare il pass e beneficiare della chance. La possibilità di vincere un trofeo aggiunge interesse e attesa».

Per capitan Luciano De Cecco: «Siamo un po’ indietro perché il gruppo è al completo da pochi giorni, ma questo discorso interessa anche altre squadre. Non riusciremo ancora a esprimere la nostra pallavolo, ma daremo tutto in campo per onorare il primo trofeo stagionale provando a dire la nostra. A caccia del trionfo ci sono tutti collettivi di qualità. In Semifinale ci attende una sfida impegnativa con Piacenza, un team che gioca bene e non ha cambiato quasi nulla nel corso dell’estate. Dopo la vittoria della Coppa Italia gli emiliani si sono resi protagonisti di un finale di stagione notevole coronando un bel percorso di crescita e lottando per il vertice».

Tanti gli ex in campo tra i quali lo stesso De Cecco per due anni in Emilia anche se sulla sponda Copra: oltre a Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli, Fabio Ricci, Robertlandy Simon 2021/22; e Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22.