Pallavolo, la Cucine Lube alla conquista della “bella”

Dopo la vittoria platonica e l’eliminazione in Champions i cucinieri a Monza hanno un’altra partita da dentro o fuori in Superlega. Partita fondamentale anche per la Megabox (A1F) in casa contro Milano. Fano (A3M) con San Giustino

CIVITANOVA MARCHE – Abbandonato il sogno della finale di Champions League, la Cucine Lube non ha altra scelta che vincere alle 18 alla Opiquad Arena di Monza per allungare la serie a gara 5. Gara 4 dei Quarti di Finale playoff contro la Mint Vero Volley Monza in trasferta, è una partita da vincere a tutti i costi per riportare il quarto di finale al verdetto definitivo all’Eurosuole Forum. In palio c’è un posto in semifinale contro la stessa Itas Trento che ha eliminato la Lube dalla corsa europea ed è già in semifinale.

Ecco le parole di Mattia Bottolo, schiacciatore Cucine Lube Civitanova: «Ci avviciniamo a questa sfida con fierezza perché nonostante l’eliminazione in Semifinale di Champions League siamo orgogliosi di essere tornati tra le prime quattro squadre di Europa. Ora il focus è sui Play Off e a Monza non si presenterà assolutamente un team avvilito, ma una Lube carica e combattiva, pronta a rimboccarsi le maniche in un campo tosto contro una rivale scomoda. Conta vincere e cercheremo di lottare a viso aperto, con la giusta pazienza. Faremo il possibile per arrivare a Gara 5 e giocarci tutto sul nostro campo».

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia cerca la qualificazione playoff all’ultima curva. Alle 17 al PalaMegabox la squadra di Pistola ospita la Allianz Vero Volley Milano, terza in classifica, nell’ultimo turno della stagione regolare. La squadra biancoverde è settima in classifica, alla pari con Wash4Green Pinerolo e Aeroitalia Smi Roma a 34 punti, mentre la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, nona, segue a tre lunghezze. Le biancoverdi sono ancora padrone del proprio destino e si qualificherebbero ai play-off riservati alle prime otto in classifica, vincendo almeno due set contro Milano. Perdendo 3-0 o 3-1 la Megabox andrebbe ai playoff se Casalmaggiore non conquistasse tre punti a Chieri o con la vittoria da tre punti di Novara a Roma. Se Casalmaggiore facesse sua l’intera posta a Chieri e Roma facesse punti con Novara, la Megabox finirebbe nona, fuori dai play-off.

In A2 Femminile con il pass per i playoff già in tasca la Cbf Balducci Hr Macerata quinta a quota 52 si appresta a giocare l’ultimo turno interno della Pool Promozione. Ospita alle 17 il Città di Messina terza a 59 punti, finora sempre vincente contro le arancionere sia in casa in Coppa Italia che all’andata nella Pool in trasferta.

In A2 maschile sul campo di Aversa alle 18 si gioca un match che ha poco da raccontare sul fronte agonistico. La Wow Green House è salva mentre a giocarsi la permanenza nel campionato cadetto nell’ultima giornata saranno Reggio Emilia che ospiterà Brescia e Castellana Grotte che riceverà la visita di una Sieco Service Ortona ormai mestamente retrocessa in A3. La Yuasa Battery è matematicamente prima con due giornate di anticipo rispetto al termine della regular season e mentalmente già proiettata alla fase calda.

In A3 maschile per la Banca Macerata la Regular Season si è chiusa domenica scorsa con la vittoria per 3-0 sul campo della Avimecc Modica, visto che per la Volley Banca Macerata l’ultima giornata di campionato coincide con il turno di riposo. Da lunedì è quindi cominciata la preparazione per la sfida contro Mantova, capolista del Girone Bianco e avversario dello spareggio promozione; la gara di andata è in programma domenica 7 aprile in trasferta; mentre il ritorno al Banca Macerata Forum si terrà il 14 aprile. Big match contro San Giustino per la Smartsystem Fano al PalaAllende alle 18. Si tratta di anticipo dei play off con i virtussini che, in caso di vittoria da tre punti, ipotecherebbero il secondo posto in graduatoria, preziosissimo per la griglia dei play off che scatteranno il 1 Aprile.