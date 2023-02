SuperLega, la Cucine Lube vuole uscire dal tunnel

I cucinieri in casa contro Cisterna hanno l’occasione per tornare al successo in Superlega. Trasferta per la Cbf Balducci a Firenze mentre la Megabox Vallefoglia ospita Pinerolo. Ferma la A2 maschile

CIVITANOVA – Vincere è la medicina migliore nello sport per uscire dai momenti complicati e ritrovare entusiasmo e fiducia. Dopo un gennaio negativo la Cucine Lube ospita oggi alle 18 la Top Volley Cisterna per ritrovare il sorriso e restituirlo anche al proprio pubblico.

L’avversario non è di quelli morbidi anche se, dopo l’impresa al tiebreak nella 4ª giornata di ritorno con Trento, Cisterna ha accusato due passaggi a vuoto scivolando sia al PalaEstra di Siena in quattro set contro i padroni di casa sia il weekend successivo tra le mura amiche con lo stesso risultato contro Modena. Attualmente gli uomini di Fabio Soli hanno 23 punti come Milano. Peggio sta la Cucine Lube reduce dal punto a Verona e soprattutto da 4 sconfitte consecutive. Attualmente i cucinieri hanno 27 punti all’attivo a braccetto con la Gas Sales Bluenergy Piacenza battuta ieri nell’anticipo dalla corazzata Perugia, a 5 punti da Trento e Modena, seconda e terza alle spalle della capolista umbra a punteggio pieno che finora ha perso in totale 8 set.

Si torna in campo in A1 Femminile dopo la pausa per la Final Eight di Coppa Italia Frecciarossa e per la Megabox comincia la parte più delicata della stagione regolare. L’obiettivo play-off è ampiamente alla portata e la sfida con la Wash4green Pinerolo alle 17 al Palacarneroli di Urbino, diventa uno dei passaggi chiave. Dopo l’amichevole congiunta di venerdì scorso 3 febbraio) con Macerata, Mafrici ha dato alle giocatrici tre giorni di riposo, «il tempo giusto per ricaricare le batterie e tornare in palestra con la giusta concentrazione».

Spettatrice interessata del match è anche la Cbf Balducci che oltre a cercare punti sul campo di Firenze dopo due mesi terribili, punta a che le cugine di Vallefoglia fermino la corsa delle piemontesi avversarie nella corsa salvezza. Macerata è alla ricerca della vittoria che manca dallo scorso 27 novembre e del primo exploit in trasferta: finora le arancio-nere hanno conquistato soltanto un punto lontano dal Banca Macerata Forum e proprio nell’ultima gara giocata fuori, a Perugia.

Turno di riposo per la serie A2 maschile con la Videx Grottazzolina che sta cercando la migliore condizione dopo lo scivolone interno per mano di Motta di Livenza ultima in classifica.

In A3 maschile Girone Bianco, successo nell’anticipo per 3-0 della Med Sotre Tunit Macerata contro Savigliano mentre la capolista Vigilar Fano gioca alle 18 a Brugherio per mantenere la vetta solitaria .