Pallavolo, la Cucine Lube vince nettamente contro Taranto

In A2 maschile la Videx cade a Cantù. In A3 maschile la Vigilar Fano resta in vetta, la Med Store vince in casa con Belluno. Ora il turno di Santo Stefano anche per la A1 Femminile

CIVITANOVA – Missione compiuta per la Cucine Lube Civitanova che supera la Gioiella Prisma Taranto per il 1° turno del girone di ritorno. I cucinieri saranno in campo mercoledì (21 dicembre) contro Siena per recuperare il match non disputato per Covid

Per la squadra di Blengini è la sesta vittoria di fila tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, terza consecutiva in campionato grazie al 3-0 (25-20, 25-22, 35-33) maturato con una buona prestazione dei campioni d’Italia, in difficoltà solamente nel finale.

Bravi ad amministrare il vantaggio nei primi due set, i biancorossi rischiano grosso dopo una flessione nel terzo parziale, ma nella volata rocambolesca riescono ad annullare 7 set point totali agli avversari per poi chiudere con quinto match point complessivo su un’azione thrilling (coach Di Pinto senza più chiamate per il Video Check) chiusa con il muro di Anzani su Loeppky, top scorer con 21 punti. Grande prova di Nikolov, premiato MVP con 14 sigilli (54% di efficacia e un muro). Ottima gestione dei palloni di capitan De Cecco, capace di mandare in doppia cifra quattro compagni in tre set. Prolifici Zaytsev (17) e Yant (13). Reattivi i centrali, bene la squadra in difesa e buon impatto dei giocatori subentrati. Per l’MVP Nikolov “conoscevamo le qualità di Taranto, una squadra forte. Lo ha dimostrato soprattutto nel terzo set, ricucendo uno svantaggio di 3-4 punti lanciati dal turno al servizio di Antonov. In quel momento brava la Lube a tenere botta, trovando poi la zampata vincente. Mi fa piacere essere stato eletto MVP, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Ora mirino puntato sul recupero di mercoledì prossimo, una partita per noi fondamentale perché dal risultato dipenderà la nostra posizione nella griglia di coppa Italia. L’obiettivo è vincere da tre punti per conquistare la seconda posizione».

In A2 maschile la Pool Libertas Cantù piega Vecchi e compagni in quattro set e centra il sorpasso in classifica (29-27; 23-25; 29-27; 25-15). Il quarto posto è ormai provvisorio e servirà attendere il recupero di mercoledì 21 dicembre tra Castellana Grotte e Porto Viro per conoscere l’avversario dei quarti di finale di Coppa Italia. Ballano appena due punti tra la seconda e la settima piazza, l’unica certezza è che giovedì 29 dicembre la Videx Yuasa giocherà in trasferta.

In A3 maschile la Vigilar Fano chiude il girone d’andatacogliendo il dodicesimo successo consecutivo in campionato e chiudendo il girone d’andata al primo posto. Il successo è avvenuto al termine di un match mai messo in discussione e sempre condotto dai ragazzi di Castellano con parziali a 14-21-17.

La Med Store Tunit Macerata vince al tie-break contro un avversario che ha lottato fino all’ultimo pallone. Una buona prestazione dei biancorossi che si confermano al quarto posto in classifica, posizione che vale l’accesso alla Coppa Italia. Primo set in controllo di Macerata, che si è subito presa il vantaggio ed è passata avanti. Risposta di Belluno nel secondo set, molto tirato, gli ospiti hanno retto nel finale il ritorno dei biancorossi e hanno pareggiato i conti. Terzo set tirato, le squadre si sono inseguite e hanno lottato fino all’ultimo pallone ma è la Med Store Tunit che è riuscita a strappare il vantaggio; il copione si è ripetuto nel quarto set, stavolta è stato Belluno a ribaltare il risultato e ha rimandato tutto al tie-break. Prossimo appuntamento il 26 dicembre, ancora al Banca Macerata Forum, per la prima gara di ritorno tra Med Store Tunit e San Giustino