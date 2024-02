Pallavolo, la Cucine Lube è in semifinale di Champions

CIVITANOVA – Una Cucine Lube con ben altro piglio e determinazione rispetto a quello che ha mostrato domenica scorsa contro Piacenza in Superlega, è più forte di tutte le difficoltà e non solo vince i due set che le hanno assicurato il pass per i Quarti del principale torneo continentale ma ha battuto l’Halkbank Ankara 3-1 (25-23, 20-25, 25-15, 25-23). I biancorossi attendono di conoscere l’avversaria che quasi certamente saranno i campioni d’Italia della Trentino Itas, che si è imposta a Berlino all’andata e stasera 29 febbraio ospiterà il collettivo teutonico per il ritorno. La Cucine Lube Civitanova tornerà così a giocarsi il pass per l’approdo alla Finalissima continentale, con il sogno della sua terza Champions. Protagonista inatteso per una buona fetta di match è il palleggiatore norvegese Thelle, entrato dopo due scambi per sostituire De Cecco, vittima di un problema intestinale, e all’altezza del compito nonostante le poche occasioni di giocare durante l’anno. Tanti anche gli applausi per il capitano, capace di stringere i denti e rientrare nel terzo set, quello decisivo per il passaggio del turno. MVP del match è Anzani, autore di 4 muri fondamentali e autentico leader. Yant top scorer con 18 punti, seguito da Nikolov (17) e Lagumdzija (15 con 1 ace e 4 block). Per Ankara in doppia cifra Ngapeth (17), Nimir (13), Perrin (10) e Tayaz (10). Nel 3′ set, il momento più delicato, decisiva la spinta dei 3mila dell’Eurosuole Forum con un tifo caldo e incessante che ha spinto i cucinieri all’impresa.

Raggiante nel dopogara Simone Anzani. Il centrale azzurro campione del mondo ha detto: «La forza di una squadra si vede proprio in queste cose. Luciano ha avuto un problema prima della partita, Jakob ha giocato una gran gara. Non è facile entrare in un match così importante, secondo me ha fatto girare bene la squadra. Il primo set sicuramente, nel secondo abbiamo peccato un po’ nel cambio palla. Nel terzo set c’è stata una reazione importante, grazie anche all’ingresso di Lucio. Ce l’abbiamo fatta, godiamoci la vittoria. Non amo i premi individuali, mi fa piacere essere MVP ma è merito dell’intero gruppo».

Ora la testa dei cucinieri deve tornare sulla Superlega perché domenica 3 marzo a Verona c’è la trasferta che assegnerà punti pesanti per definire la classifica finale e la griglia dei playoff. C’è da difendere almeno il 4’ posto.

Nella serata in campo anche la capolista di A3 girone Blu Banca Macerata ospite al PalaAllende della Smartsystem Fano seconda in classifica. I padroni di casa si sono imposti 3-0 vendicando il successo dell’andata e accorciando la distanza dalla vetta. Prestazione perfetta della Smartsystem capace di tenere a bada una capolista mai doma e pronta ad approfittare dei (pochi) cali dei virtussini. Il 3-0 finale (25-22, 30-28, 29-27) conferma che è stato un derby bellissimo e molto combattuto nel quale la squara di Mastrangelo ha avuto il guizzo decisivo nel finale di set.