La Cucine Lube scivola in casa al tiebreak contro Padova

Esordio interno senza sorriso per la squadra di Blengini che cade al tiebreak contro i veneti. Stessa sorte per la Videx in A2. Male la Vigilar, sorride solo la Med Store. Megabox sconfitta in finale nel Femminile

CIVITANOVA – Nel ricchissimo weekend per il volley marchigiano di serie A sono pochi i sorrisi per le nostre formazioni. Sconfitta inattesa in SuperLega per la Cucine Lube che, dopo 2 ore di gioco, avrebbe voluto fare festa all’esordio e invece al tiebreak a festeggiare è Padova che già alla prima giornata aveva stupito. Bella la cornice di pubblico all’Eurosuole Forum a sostegno dei biancorossi.

I campioni d’Italia della Cucine Lube hanno ceduto 2-3: 23-25, 25-20, 20-25, 25-16, 12-15 a conclusione di una partita lunghissima e ricca di errori, che alla fine premia la squadra più tenace e sfrontata. Il giapponese Takahashi, autore di 22 punti (54% in attacco, 2 muri) è incoronato MVP della partita. L’ex Bottolo in attacco è il miglior marcatore dei padroni di casa.

Per coach Blengini «ha vinto chi ha sbagliato meno. Noi abbiamo fatto diversi errori in attacco in alcuni momenti, però anche l’andamento dei set, diciamo la forbice, si è aperta per dei turni di battuta in cui loro sono stati superiori. Noi siamo in una fase di costruzione, serve pazienza ma dobbiamo crescere nel gioco, è la priorità».

Sconfitta al tiebreak nell’esordio in A2 anche per la Videx Grottazzolina contro la Bcc Castellana Grotte. I pugliesi sono una squadra esperta di sicuro valore con un muro granitico, ben 21 block-in realizzati al PalaGrotta ma i ragazzi di Ortenzi hanno dimostrato di saper soffrire e di avere il DNA dei lottatori.

Per il precampionato di A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia ha perso la finale del torneo di Viadana contro Cuneo cadendo anche in questo caso al tiebreak.

In A3 maschile l’unico maschile lo regala ma Med Store Tunit che regola 3-0 San Giustino mentre la Vigilar Fano cade contro la quotata Pineto per 3-1