Pallavolo, la Cucine Lube sbanca Trento. Domenica trasferta a Monza

CIVITANOVA – Avanti un altro. Dopo aver battuto due big come Modena e Trento, quest’ultima in trasferta, la Cucine Lube Civitanova continua a costruire le sue certezze e il calendario fitto impone di cavalcare l’onda positiva.

La rimonta di cui sono stati capaci De Cecco e compagni è destinata a non essere dimenticata. Abulica e poco determinata nella prima parte di match giustamente dominata da Michieletto e compagni quanto determinata ed incisiva nel prosieguo del match e imponendosi alla fine al tiebreak 2-3 (25-17, 25-20, 22-25, 30-32, 13-15).

Decisive le mosse di coach Blengini di inserire Gabi Garcia e Nikolov ma se il portoricano è ormai una realtà solo da gestire, il giovane bulgaro figlio d’arte si sta consacrando al grande pubblico e contro una formazione come l’Itas molto ben organizzata e granitica a muro.

L’azzurro Lavia è il migliore dei trentini autore di 32 punti ma il vero fenomeno assoluto è ancora una volta capitan De Cecco, Mvp come 4 giorni fa e capaci di giocate illuminanti che solo lui è in grado di vedere e capaci di far girare la testa al muro avversario tenendo in partita tutti i suoi attaccanti.

A fine gara il capitano ha detto: «La gara è iniziata in salita perché abbiamo commesso qualche errore di troppo, che sicuramente dovremo limare nel corso del nostro cammino in questa stagione. La squadra è stata ringiovanita, ma la mentalità della società è sempre la stessa. Noi giocatori con più esperienza dobbiamo fare da traino per consolidarla in campo. Quella di stasera è stata una vittoria a cui ha fornito un contributo decisivo tutta la rosa a disposizione del coach, nessuno escluso, quindi complimenti a tutti e avanti così. Ora pensiamo al prossimo impegno».

In crescita anche Chenenyeze per il quale era corso un brivido quando a metà del 4’ set ha chiesto il cambio per un risentimento subito tamponato dallo staff sanitario cuciniero.

L’anticipo della 5’ giornata ha restituito quindi una Lube sicuramente affaticata dopo la maratona ma con maggiori certezze di quando è salita sul pulmann direzione Trento. Quelle sensazioni vanno interiorizzate perché domenica c’è un’altra trasferta, stavolta a Monza alle 18. I brianzoli dovrebbero avere il neoacquisto palleggiatore tedesco Zimmermann, vecchia conoscenza della SuperLega chiamato a sostituire il brasiliano Chachopa infortunato.