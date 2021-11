CIVITANOVA – Un set perso e 24 vinti è lo straordinario record delle ultime 8 partite disputate dalla Cucine Lube in campionato. Con un fortissimo vento in poppa nonostante le assenze di due big come Juantorena e Zaytzev, è il momento degli impegni internazionali archiviando temporaneamente il campionato senza perdere l’abbrivio vincente.

Si comincia con la Pool Phase della CEV Champions League 2022, nella quale la squadra debutta mercoledì 1 dicembre alle 20 in diretta tv su Discovery+, Eurosport 2 contro i siberiani del Lokomotiv Novosibirsk, incontro valido per la prima giornata del Girone C.

Il Novosibirsk, attualmente protagonista ai vertici del campionato russo, è allenato dal tecnico Plamen Konstantinov. La “formazione tipo” si affida alla diagonale formata dal palleggiatore Konstantin Abaev e dall’opposto serbo Drazen Luburic. Al centro svettano Iliyas Kurkaev e Dmitrii Lyzik, in banda giocano Sergey Savin e uno tra John Gordon Perrin, a lungo titolare, e Aleksey Rodichev, utilizzato negli ultimi match. Il libero è Roman Martynyuk.

I russi hanno vinto la Champions League nel 2013 superando Cuneo al tie-break nella Finalissima, mentre lo scorso anno sono arrivati secondi nella Pool E vinta da Trento mancando così l’accesso alla Fase Finale. Nella bolla trentina i siberiani diedero del filo da torcere agli uomini di Angelo Lorenzetti. Avanti per 2 set a 0, il Novosibirsk subì il rientro in partita dei gialloblù e crollò al tie-break. Nella bolla tedesca, invece, Trento si impose in 3 set. Ricardo Lucarelli giocò entrambe le gare.

La formula: la Pool Phase prevede 5 mini gironi da 4 squadre. Si qualificano ai Quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento e le 3 migliori seconde al termine delle 6 giornate previste.

La 1ª giornata della Pool C prevede i seguenti incontri:

Mercoledì 1 dicembre 2021, ore 19.30 Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – OK Merkur Maribor (SLO)

Mercoledì 1 dicembre 2021, ore 20 Cucine Lube Civitanova (ITA) – Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

Quindi la squadra partirà per il Mondiale per Club in programma dal 7 dicembre a Betim in Brasile. Sabato 4 dicembre, all’alba, il team si imbarcherà all’aeroporto di Roma Fiumicino per poi volare verso Belo Horizonte con uno scalo a Lisbona.