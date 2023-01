CIVITANOVA MARCHE – Dopo le delusioni di SuperLega la Cucine Lube torna protagonista sul palcoscenico europeo della Cev Champions affrontando questa sera, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, il Knack Roselaere già battuto al’andata. Si gioca alle 20. Ai giocatori biancorossi serve una prestazione senza sbavature per centrare il primo successo casalingo del 2023, fare il pieno di autostima dopo tre giri a vuoto in SuperLega Credem Banca e garantirsi l’en plein di successi nel raggruppamento di coppa.

Il ranking definitivo della Lube determinerà l’abbinamento nella doppia sfida dei Quarti. La squadra marchigiana al momento è la quarta prima classificata nel ranking e negli scontri diretti troverebbe la quinta prima classificata, ovvero i turchi dell’Halkbank Ankara, finendo nella parte bassa del tabellone, la stessa di Trento. I risultati dell’ultimo turno potrebbero stravolgere le carte in tavola.

In CEV Champions League i biancorossi si sono aggiudicati le cinque gare fin qui disputate vincendo la Pool C con un turno di anticipo e, di conseguenza, qualificandosi per i Quarti di Finale da leader del girone. I primi due successi sono arrivati con altrettante rimonte, in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica e in Francia rimontando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set proprio contro i padroni di casa del Tours. Diverso l’andamento del blitz in Belgio e, soprattutto, delle successive vittorie lampo in casa con il Tours e a Lisbona con il Benfica.

L’Academy Volley Lube e coach Gianni Rosichini registrano la crescita dei talenti Under 19 nel torneo nazionale di Serie B. Il punto della situazione nel Girone E per la Cucine Lube Civitanova è incoraggiante al giro di boa. Dopo un avvio di campionato col freno a mano tirato nella nuova categoria, la squadra del vivaio ha cambiato marcia nella seconda parte del girone di andata raccogliendo 11 degli attuali 12 punti messi in cascina tra la settima e la dodicesima giornata con una striscia di 5 gare consecutive a punti interrotta solo dallo scivolone in tre set sul campo del Montorio Volley nel 13° e ultimo turno di andata. Un bottino che vale l’undicesima posizione in classifica a quota 12 in coabitazione con il Volley Modugno, che ha gli stessi punti, ma è decimo e fuori dalla zona retrocessione per una vittoria in più.

Il primo incontro del girone di ritorno è in programma alle 19 di sabato 4 febbraio al PalaPoli di Molfetta contro la capolista Indeco, che guida la graduatoria con 39 punti, frutto di un en plein di 13 successi pieni con solo 5 set concessi ai rivali. Per coach Gianni Rosichini: «Il campionato è difficile, la classifica è complicata, ma credo fortemente nella salvezza. Si tratta di un’impresa alla portata dei miei ragazzi perché sono cresciuti molto dopo il duro impatto con la nuova categoria. La difficoltà del calendario nelle prime giornate ha reso ancor più difficile il debutto, tanto che i frutti del lavoro si sono visti solo dopo alcuni turni. La qualità in gruppo c’è come dimostra il percorso dei nostri ragazzi con le nazionali giovanili, ma a fare la differenza è il lavoro quotidiano».