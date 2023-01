Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova limita i danni a Verona

La squadra di Blengini in campionato non sa più vincere ed è 5’ in classifica. Tonfo casalingo della Videx Grottazzolina. Volano in casa la Vigilar Fano sempre in testa e la Med Store Macerata

CIVITANOVA – Sotto 0-2 a Verona, la Cucine Lube recupera ma si fa superare al tiebreak incassando la 4’ sconfitta consecutiva in SuperLega. In classifica i biancorossi sono agganciati al 4’ posto da Piacenza. Prosegue il momento grigio dei cucinieri che subiscono l’aggressività dei veneti in avvio andando sotto 0-2. Con l’acqua alla gola hanno trovato la forza di reagire raddrizzando la partita ma approcciando male il tiebreak e cedendo i due punti.

Alla fine si chiude quindi 3-2 (25-22, 25-22, 20-25, 20-25, 15-12). Gli uomini di Chicco Blengini torneranno in campo domenica 5 febbraio (ore 18) all’Eurosuole Forum con la Top Volley Cisterna per il 7° turno di ritorno.

Per il coach piemontese dei cucinieri: «Ultimamente abbiamo parlato tanto della ricezione nella quale però siamo riusciti ad avere una buona continuità. Cosa che invece non è avvenuta nelle situazioni di attacco contro il muro schierato. La squadra non ha mollato, stasera a partita in corso è riuscita a migliorare anche quell’aspetto lì e meritatamente è rientrata in partita portando Verona al tie break. Nel quinto set abbiamo pagato a caro prezzo lo 0-4 iniziale. Noi stiamo cercando di lavorare anche mentalmente per poter resistere ai momenti di difficoltà, cerchiamo di perfezionare le nostre debolezze».

Per l’opposto Zaytzev «partita a due facce, che siamo riusciti a riportare momentaneamente in equilibrio dopo una bruttissima partenza, visto lo 0-2 iniziale nel computo dei set. Peccato non essere riusciti a sfruttare fino in fondo l’inerzia positiva che ci ha contraddistinto nel terzo e nel quarzo parziale. Mancano cinque turni al termine della Regular Season e dobbiamo focalizzarci prima di tutto sulla crescita di squadra facendoci trovare pronti per i Play Off».

Fermo il campionato di serie A1 Femminile con l’Imoco Conegliano che ha vinto la 4’ Coppa Italia consecutiva, la Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata si sono incontrate per un allenamento congiunto di preparazione nella quale ha prevalso la squadra di casa per 4-0 dimostrando la propria superiorità tecnica.

In A2 maschile tonfo casalingo per la Videx Grottazzolina che al Palagrotta ha ceduto 1-3 al fanalino di coda Motta di Livenza segnando un pesante stop anche in ottica salvezza. I ragazzi di Ortenzi restano invischiati nella zona calda.

In A3 maschile non conosce soste la corsa sia della Med Store Macerata che ha battuto Brugherio 3-1 proseguendo la corsa al podio, mentre la capolista Vigilar Fano ha mantenuto il primato superando Bologna per 3-0 con parziali a 22-18-19. Marks 24 punti è l’Mvp.