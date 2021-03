La Cucine Lube Civitanova finalmente in campo

CIVITANOVA M – Dopo il rinvio di 4 giorni, tutto è pronto per giocare il match dei Quarti di Finale di Coppa Italia tra Cucine Lube Civitanova e LeoShoes Modena che si gioca domenica all’Eurosuole Forum alle ore 17.30

Il match era calendarizzato per lo scorso mercoledì poi rinviato per un caso di positività, poi divenuti due tra i ragazzi di Blengini. Gli atleti coinvolti sono in isolamento mentre gli altri, sottoposti a ulteriori accertamenti, sono risultati tutti negativi e hanno ripreso regolarmente ad allenarsi in gruppo pur indossando la mascherina e non utilizzando gli spogliatoi.

C’è il massimo riservo ovviamente intorno ai nomi degli atleti colpiti dal virus e la loro identità la si scoprirà al momento dell’ingresso in campo delle squadre ma, di certo, c’è forte preoccupazione perché si tratta di una partita non decisiva ma certamente fondamentale per la quale occorrerà rinunciare a due atleti.

La preparazione al match ovviamente ne ha risentito perché la squadra è stata costretta ad un riposo forzato e ad allenamenti individuali. La Lube ha ripreso le sedute collettive solo nel pomeriggio di venerdì.

Il match di domenica coincide con il confronto assoluto n.100 tra i due Club. I precedenti vedono Civitanova in vantaggio con 56 affermazioni contro le 43 dei modenesi.

I precedenti recenti in stagione, però, dicono Lube.

I cucinieri hanno sconfitto la Leo Shoes sia nei due confronti in Regular Season, vittoria netta in trasferta e al tie-break in casa, che nella Semifinale di Del Monte Coppa Italia, con il massimo scarto.

Il momento è delicato per la Lube dopo l’eliminazione di Champions e la necessità di puntare tutto sullo scudetto. Questa tegola delle due positività è un brutto colpo ma è il momento di stringersi tutti e provare a superare Modena senza far posare troppo le assenze né tecnicamente né psicologicamente.