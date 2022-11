Pallavolo, la Cucine Lube di nuovo a lavoro dopo il Covid

CIVITANOVA – Settimana di lavoro per le marchigiane di serie A finalmente senza turni infrasettimanali o recuperi da giocare. Anche la Cucine Lube ha ritrovato il campo dopo il rinvio del match di Superlega contro l’Emma Villas Aubay Siena che non si è disputato a causa di 4 casi di positività nel gruppo squadra e che andrà ricalendarizzato.

Anche se a ranghi ridotti, il gruppo ha ripreso il lavoro e domenica alle 18 sarà sul campo di Piacenza degli ex Simon e Lucarelli per giocare regolarmente il proprio match valido per la 9’ giornata di Superlega al quale poi seguirà la trasferta di Cev Champions mercoledì in Belgio sul campo del lanciatissimo Knack Roselaere.

Serata speciale per i Campioni del Mondo Bottolo, Anzani e Balaso

Stasera i biancorossi Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo, campioni del mondo, renderanno onore allo sponsor “Ing. Claudio Baldi Srl”, studio tecnico con sede a Jesi che offre la propria collaborazione alle aziende in materia di brevetti, marchi e design registrati, ma anche griffe principale dal 2016 sulla maglia del libero della Cucine Lube. I tre campioni iridati in forza alla Lube prenderanno parte a una serata speciale con una cena in un locale della città e saranno ospitati nella residenza storica ‘Lo Svevo’ di proprietà di Stefania Ceccarelli, moglie dell’ingegner Baldi. Una promessa mantenuta da parte dello sponsor, che prima della spedizione azzurra dei tre cucinieri aveva garantito un triplice invito nella celebre dimora d’epoca in caso di medaglia ai Mondiali. Anzani, Balaso e Bottolo passeranno così la notte nel palazzo signorile edificato da Gregorio Ghislieri sulle fondamenta della precedente costruzione fortificata di epoca medievale che si affaccia sulla piazza dove nacque nel 1194 Federico II il Barbarossa, re di Sicilia, duca di Svevia, Re dei Romani, Imperatore del Sacro Romano Impero e re di Gerusalemme.

Al lavoro anche dopo le sconfitte dell’ultimo turno in A1 Femminile le due marchigiane. La Cbf Balducci Macerata domenica alle 20 con diretta tv su SkySport Arena affronterà il Volley Bergamo. Gli spettatori che avessero già acquistato il tagliando per la partita contro Scandicci, presentandolo al botteghino otterranno uno sconto del 50% sul nuovo biglietto. La Megabox Vallefoglia invece ospita ad Urbino la Trasporto PEsanti Casalmaggiore alle 17 giustiziera sabato scorso delle maceratesi.

La Cbf Balducci conta molto sul recupero della sua schiacciatrice polacca Ola Lipska ma ci vorrà ancora almeno una settimana per vederla a pieno regime dopo lo stop per i problemi alla spalla che le hanno impedito di esordire. «Sto molto meglio e sto lavorando duramente con lo staff per tornare prima possibile» – dice la polacca Lipska. «Sto ancora facendo lavoro differenziato per la spalla ma in questa settimana proverò i primi attacchi. Ho una gran voglia di tornare in campo, ma ancora non so precisamente quando perché devo seguire dei protocolli precisi senza bruciare le tappe per ritornare a giocare in ottime condizioni».

In A2 maschile viaggia col vento in poppa la Videx Grottazzolina dopo il successo sulla Agnelli Bergamo del coach falconarese Gianluca “Ciccio” Graziosi. I ragazzi di Ortenzi sono quarti in classifica a 3 punti dalla vetta.