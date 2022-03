Pallavolo, Cucine Lube e Cbf Balducci in campo questa sera

Con il secondo posto blindato in SuperLega, i cucinieri ospitano Milano nel recupero. Ritorno degli ottavi playoff a Soverato per la squadra di Paniconi in A2 femminile che cerca il pass diretto.

CIVITANOVA – Per una Cucine Lube Civitanova che deve inserire e far ritrovare alla svelta la migliore condizione a Juantorena e Kovar, il recupero di stasera valido per la 5a giornata di ritorno alle 20.30 all’Eurosuole Forum contro l’Allianz Milano da giocare senza l’assillo del risultato è un’ottima occasione per preparare al meglio i playoff che scatteranno domenica sempre in casa contro Vero Volley Monza.

Perugia ha vinto la regular season e la Cucine Lube è certa del 2’ posto davanti a Trento, Modena e appunto Milano che scatterà dalla quinta casella e se la vedrà nei playoff con Modena.

Test ininfluente ma non inutile per entrambe con il braccio che sarà libero di andare per regalare quindi una partita che potrebbe essere molto spettacolare

Per coach Blengini «questo match non vale più per la classifica, ma va sfruttato per cercare di tornare alla vittoria e dare continuità di gioco. Ci sono degli automatismi che non siamo mai riusciti ad allenare a dovere perché non eravamo mai al completo. Dobbiamo ottimizzare i tempi per migliorare quanto prima questo aspetto. La formazione? La priorità spetta ai Play Off, quindi prima di decidere chi giocherà il recupero dovremo considerare tutte le situazioni di natura generale. L’obiettivo è arrivare in forma alla sfida di domenica con Monza, ma non possiamo trascurare l’aspetto tecnico se vogliamo progredire». Dirigono Florian e Saltalippi.

Di ben altro peso è il match che in contemporanea andrà in scena al PalaScoppa di Soverato. Dopo il successo dell’andata degli ottavi i di finale dei playoff promozione di serie A2 femminile, la Cbf Balducci è scesa in Calabria per staccare il pass per i Quarti. In caso di sconfitta il verdetto verrebbe rimandato a domenica a Macerata per la decisiva gara 3. Chi passa troverà la vincente di Albese-Sassuolo con le emiliane che hanno vinto gara 1. Nelle gare di andata il fattore campo è saltato solo a Mondovì dove ha vinto la sempre più sorprendente Olbia impostasi al tiebreak e che hai il match point in casa. Occasione per passare ai quarti già da stasera anche per Talmassons, Busto Arsizio, San Giovanni in Marignano.

Per coach Luca Paniconi «L’aspetto più importante che ci portiamo in dote da domenica è la prestazione di tutte le ragazze – ha detto. Da questo non si può prescindere all’interno di un Play Off che si preannuncia difficile e competitivo come ogni anno».