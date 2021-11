Pallavolo, per Cucine Lube e Cbf Balducci è già vigilia

Poco tempo per godersi il prestigioso successo interno con Modena ed esterno con Marsala che le squadre di Blengini e Paniconi sono già pronte a tornare in campo. La Cbf stasera alle 20.30

MACERATA – Il campionato di serie A2 Femminile presenta il secondo ed ultimo turno infrasettimanale del girone di andata. Per la Cbf Balducci HR Macerata significa ospitare la Assitec Sant’Elia. Le laziali sono novizie in serie A2, avendo acquisito il titolo in estate e navigano nella pancia del gruppo grazie ad un discreto avvio di stagione. Le due formazioni si sono già incontrate in precampionato ma, con i 3 punti in palio, è chiaro che sarà tutt’altra storia. In trasferta finora hanno vinto 2 partite su 4, espugnando il campo del Tenaglia altino e vincendo al tiebreak ad Olbia.

Domenica (14 novembre) hanno tenuto testa per due set alla capolista Omag San Giovanni in Marignano e stasera contro la Cbf Balducci hanno un’altra di quelle partite con poco da perdere e tutto da guadagnare. Tra le ciociare milita Chiara Costagli ex di turno e compagna di squadra l’anno scorso alla Megabox Vallefoglia di Giulia Bresciani nella cavalcata verso la A1.

Le arancionere invece vogliono confermare il buon trend di crescita manifestato nel successo di Marsala dimostrando di aver recuperato le fatiche della trasferta siciliana anche se sabato ci sarà un altro aereo da prendere per giocare domenica ad Aragona in un calendario bizzarro per Peretti e compagne. Si gioca alle 20.30. Le altre partite del turno sono Marsala-Olbia, Sassuolo-Aragona, Ravenna-Busto A., Altino-San Giovanni. Riposa Brescia.

Giovedì alle 20.30 invece all’Eurosuole Forum tocca alla Cucine Lube Civitanova anticipare l’impegno fissato per la 10’ giornata. La partecipazione al Mondiale per Club a Betim in Brasile dal 7 al 10 dicembre, considerando anche i viaggi, ha costretto a rivedere il programma degli impegni dei cucinieri. Anche l’Itas Trento che sarà in Brasile come De Cecco e compagni, gioca giovedì alle 20.30 contro Piacenza. Domenica alle 15.30 la Cucine Lube giocherà a Vibo Valentia contro il Tonno Callipo.

La Lube conterà anche contro la Gioiella su Marlon Yan che è uscito molto carico dal successo contro Modena. «Nel finale ho fatto scoppiare il palazzetto con una bella battuta per il vantaggio – ha detto il giovane cubano – una giocata che mi ha dato ancor più sicurezze per il servizio successivo. Lo scorso anno avevo detto che sarei cresciuto, sto lavorando tutti i giorni per continuare a crescere. Ora testa alle prossime partite di SuperLega, a iniziare dalla sfida di giovedì con Taranto, poi andremo al Mondiale in Brasile per vincere anche lì!».