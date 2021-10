Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova batte nettamente Perugia

In attesa dell’arrivo delle partite che contano la squadra di Blengini ha superato 3-0 i rivali di Perugia. Sabato esordio in SuperLega a Padova. Bene Lucarelli, Gabi Garcia e Juantorena

CIVITANOVA – Nel quinto e ultimo allenamento congiunto, la Cucine Lube Civitanova ha ospitato la Sir Safety Conad Perugia mantenendo l’imbattibilità in pre-season nella prova generale di big match.

I cucinieri hanno superato gli umbri 3-0 nel corso di una sfida molto combattuta con i primi due parziali vinti sul filo del rasoio 28-26 e 25-23 mentre più netto è stato il risultato del terzo 25-20.

Lucarelli (14 punti con il 60% di positività) e Garcia (11 punti con il 67%) hanno dato prova di trovarsi a loro agio in biancorosso, ben imbeccati da un ispirato De Cecco. Buono l’impatto a muro di Kovar (3 vincenti). Nel complesso una buona prova corale. Sul fronte opposto pericolosi il top scorer Leon (15 col 52%), l’ex Rychlicki (14 col 59%) e Anderson (14 col 62%). La Cucine Lube è sembrata in crescita anche nel fondamentale del servizio.

Blengini ha scelto De Cecco al palleggio e Gabi Garcia opposto, Simon e Anzani centrali, Lucarelli e Juantorena laterali, Balaso libero. La Sir rsi è schierata con Giannelli in cabina di regia, Rychlicki opposto, al centro Solé e Mengozzi, in banda Anderson e Leon, libero Colaci.

Nel dopogara coach Gianlorenzo Blengini ha spiegato che «la squadra ha grandi risorse, ma la differenza la fanno la quotidianità e la capacità di saper soffrire. Tecnicamente sono soddisfatto della prova, anche in battuta. Per me abbiamo un margine di crescita come gruppo. Queste gare valgono molto come richiesta di tecnica e di intensità mentale. Sarà importante mostrare la stessa intensità anche sabato a Padova. Ritengo che nel nostro processo di crescita sia stato molto utile il doppio test con Vibo».

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Balaso (L), Garcia Fernandez 11, Kovar 5, Sottile, Marchisio (L) ne, Juantorena 11, Lucarelli 14, Diamantini 2, Simon 7, De Cecco. All. Blengini

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Anderson 14, Ricci ne, Dardzans ne, Travica ne, Ter Horst ne, Giannelli, Rychlicki 14, Leon 15, Piccinelli (L), Solé 6, Russo ne, Colaci (L), Plotnytskyi, Mengozzi 5. All. Grbic

Parziali: 28-26, 25-23, 25-20

Civitanova: 11 battute sbagliate, 4 ace, 5 muri vincenti, 56% in attacco, 55% in ricezione (19% perfette). Perugia: 12 bs, 4 ace, 5 muri, 58% in attacco, 50% in ricezione (33% perfette).