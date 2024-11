Pallavolo, la Cucine Lube chiude il girone di andata in casa

All’Eurosuole arrivano i campioni d’Europa di Trento. La Yuasa a Piacenza. La Megabox ospita Pinerolo in A1F, la Cbf Balducci in trasferta in A2F. In A2M Macerata contro Brescia, bene Fano in posticipo

CIVITANOVA – La Cucine Lube reduce dal derby infrasettimanale vinto al Palasavelli per 3-0, prima vittoria esterna stagionale ottenuta nell’anticipo dell’11’ giornata, ospita domenica alle 18 la Itas Trento anch’essa in campo nell’infrasettimanale contro Padova e vincente per 3-0. Cucinieri e campioni d’Europa, infatti, parteciperanno al Mondiale per Club in programma in Brasile e per questo hanno anticipato i loro impegni mercoledì scorso. L’incrocio è ormai da considerarsi una classica del nostro campionato e infatti si tratta del faccia a faccia numero 100 con i gialloblù. Il bilancio complessivo parla di 54 vittorie per i marchigiani e 45 per i dolomitici.

La Yuasa Grottazzolina dopoil derby con la Cucine Lube al PalaSavelligioca in anticipo oggi alle 18 sul campo di Piacenza e diretta su Raisport. La squadra di Anastasi è reduce dalla sconfitta di Verona. I grottesi hanno bisogno di un acuto per dare mordente alla propria rincorsa salvezza ed anche se coach Ortenzi è contento perché «abbiamo affrontato il derby con la giusta intensità. Abbiamo messo in campo grande aggressività, grande voglia di rimanere attaccati alla gara nonostante l’assenza di Oleg Antonov»”, la classifica piange.

In A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia reduce da due sconfitte consecutive e senza più Storck ospita domenica alle 17 la Wash4Green Pinerolo. La squadra di Pistola ha bisogno di tornare a marcare punti ma il match è denso di insidie e già l’anno scorso le piemontesi restarono indigeste alle biancoverdi. Si attendono novità dal mercato per sostituire l’opposta svizzera e non ridurre ulteriormente le opzioni considerando l’assenza di Degradi.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata reduce da 3 vittorie consecutive chiude il girone di andata sul campo di Costa Volpino reduce dal tiebreak vincente nel derby a Lecco. Si gioca domenica alle 17. Squadra temibile nel muro-difesa e da non sottovalutare, con l’ex Civitico a disposizione, non può rappresentare comunque un ostacolo insormontabile per la squadra di Lionetti che, se vuole ottenere il 2’ posto alla fine del girone di andata e giocare in casa il primo turno di Coppa Italia deve fare 3 punti sperando che San Giovanni in M. non faccia a sua volta 3 punti in casa contro la capolista Messina.

In A2 maschile la Banca Macerata Fisiomed reduce dalla sconfitta sul campo di Porto Viro cerca gloria ospitando domenica alle 16 la formazione di Brescia seconda forza del campionato a quota 19 dietro la capolista Prata di Pordenone mentre la Smartsystem Essence Hotels Fano vincente in casa contro Palmi, posticipa il match a lunedì 2 dicembre alle 20.30 sul campo di Aversa che ha 17 punti e, insieme ad altre 4 squadre insegue il duo di testa. Più indietro le marchigiane neopromosse con Fano a 11 e Macerata a 9 e la necessità per entrambe di rimpinguare il proprio bottino.

In A3 Maschile la The Begin Ancona reduce da tre vittorie consecutive ed inaspettatamente ma con pieno merito a 4 punti dalla vetta del girone Bianco, anticipa il turno della 7’ giornata in trasferta sul campo di Savigliano oggi alle 18.30 nel palas Cavallermaggiore. I cuneesi hanno 7 punti, 3 meno di Ferrini e compagni ma in casa sono imbattuti. Partita da non sottovalutare.