Pallavolo, la Cucine Lube torna a giocare la Champions

Contro i rumeni dell’Arcada Galati comincia la Pool Phase della massima competizione europea che i cucinieri hanno vinto due volte. In campo anche la Cbf Balducci Macerata in casa

CIVITANOVA – Ancora un impegno infrasettimanale per la Cucine Lube anche se stavolta non si tratta di Superlega. Dopo il successo al PalaPanini di Modena contro Valsa Group Modena la Cucine Lube esordisce stasera 22 novembre alle 20.30 in casa nella Pool E della Cev Champions League contro i rumeni dell’Arcada Galati per la 1ª giornata della Pool E. La Champions 2023/24 si apre con il proposito di spezzare il tabù dei Quarti di finale, turno in cui la Lube di Chicco Blengini è uscita nelle ultime tre partecipazioni contro due team polacchi e uno turco.

La formazione rumena ha raggiunto la Pool E come migliore seconda nel 2nd Round ed è attualmente seconda in patria a due lunghezze dalla capolista Brasov. Il coach di questa squadra è Sergiu Stancu, tecnico di esperienza. Tra gli uomini chiave spiccano lo schiacciatore rumeno Marian Iulian Bala, il connazionale al centro, Andrei Butnaru, e l’opposto brasiliano Theo Lopez, per un biennio alla New Mater. Nel gruppo figura anche l’opposto finlandese Aaro Nikula, lo scorso anno avversario di Civitanova nella Fase a Gironi con la maglia del Benfica. Da tenere d’occhio la buona linea di ricezione e l’alternanza frequente dei palleggiatori.

La Pool Phase prevede 5 mini-gironi da 4 squadre nella quale si qualificano ai Quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i Quarti. All’Eurosuole Forum dirigono Sonja Simonovska (MNE), Ozan Cagi Sarikaya (TUR)

Per coach Blengini: «Stiamo studiando in questi giorni gli avversari, approdati nel girone distinguendosi nei turni preliminari. Questo ci deve tenere ancora più sulle spine, anche perché sappiamo benissimo che nella più importante manifestazione continentale per Club le partite facili non esistono. È un grandissimo privilegio avere ancora una volta la possibilità di partecipare alla Champions League. Vogliamo iniziare con una vittoria, quindi è necessario disputare una buona partita sia dal punto di vista mentale che tecnico».

Domenica 26 novembre alle 18 poi la Cucine Lube giocherà di nuovo in casa contro la Gioiella Prisma Taranto per la 7’ giornata di Superlega.

In campo stasera sempre alle 20.30 anche la Cbf Balducci Macerata in casa per il turno infrasettimanale di serie A2 femminile contro Olbia.