Pallavolo, la Cucine Lube in Champions sa solo vincere

Successo netto per i cucinieri contro i francesi del Tours in un’ora di gioco e sempre più sola in vetta. Zaytzev Mvp è in crescita come tutta la squadra. Domenica torna la Superlega in casa

CIVITANOVA – Quarta vittoria consecutiva nel girone di CEV Champions League per la Cucine Lube Civitanova che schianta il Tours VB per 3-0 con parziali a 23-13-17 all’Eurosuole Forum in poco più di un’ora. Un risultato che consente ai biancorossi di consolidare il primato solitario in vetta al raggruppamento, con i transalpini fermi a 2 vittorie come il team belga dello Knack Roeselare, vittorioso ieri contro uno Sport Lisboa e Benfica ancora a caccia della prima vittoria.

Prova di grande intensità di Ivan Zaytsev, MVP con 19 punti (67% di efficacia con 3 ace e 2 muri). Biancorossi superiori dai nove metri (4 ace a 3), sempre sul pezzo in attacco (58% e 40%), dominanti a muro (6-1) e lucidi in ricezione. Grande prova mentale di tutta la squadra, capace di resistere al rientro di Abouba e compagni nella volata del primo set per poi esaltarsi nei successivi due parziali. Nella seconda giornata di ritorno della Pool C, martedì 10 gennaio 2023 (ore 21 italiane), i cucinieri saranno di scena in Portogallo sul campo dello Sport Lisboa e Benfica.

Molto soddisfatto dei suoi nel dopogara coach Blengini: «Nel primo set i ragazzi hanno mantenuto la lucidità. Nel secondo siamo stati bravi a partire e tenere alta l’intensità del gioco, mentre nel terzo siamo partiti con attenzione aspettandoci un loro tentativo di rivalsa, ma riusciti a impedirgli di reagire con una buona qualità, facendo pochi errori e centrando gli obiettivi col servizio. Così ci siamo conquistati la vittoria. Un bel passo importante per la qualificazione. La capacità che la squadra ha di maturare dal punto di vista della costanza nei risultati è interessante. Difficilmente eravamo riusciti a dare continuità, adesso lo abbiamo fatto in sequenza per un po’ di partite. Saranno molto importanti sia il match del 18 con Taranto, sia il recupero del 21 con Siena».

Per Ivan Zaytzev MVP del match «Siamo soddisfatti della vittoria da 3 punti e anche di aver messo in difficoltà un’avversaria forte come Tours. Qualche imprecisione c’è stata, anche da parte mia, ma posso dire di sentirmi in forma come il resto del team e cerco di aiutare la squadra».

Domenica alle 18 torna la Superlega con la 1’ giornata di ritorno.