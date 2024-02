Pallavolo, la Cucine Lube parte bene in Champions

Dopo il successo in rimonta in Superlega, la Cucine Lube si impone nell'andata dei quarti espugnando Ankara in quattro set. De Cecco illumina il gioco dei cucinieri. Ora c’è Piacenza

CIVITANOVA – I quarti di finale della CEV Champions League 2024 si aprono con il successo in Turchia della Cucine Lube Civitanova, capace di espugnare il campo dell’Halkbank Ankara in quattro set 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 22-25) e mettendosi in buona posizione in vista del ritorno. Brillante la performance degli uomini di Blengini. Eccellente la prova di capitan De Cecco, in grado di innescare tutti i giocatori creando problemi ai padroni di casa con manovre d’attacco imprevedibili (57% di positività contro il 45%). Civitanova bene anche a muro (8 a 6 i vincenti). Bene anche le seconde linee e il fondamentale di difesa nei momenti cruciali. Ben 17 sigilli a testa per Nikolov e Yant, 14 per Lagumdzija. In doppia cifra anche Chinenyeze, recuperato per il match. Sul fronte opposto a reggere la baracca sono il top scorer Nimir (24 punti con 4 ace) e Ngapeth, autore di 12 punti ma a corrente alternata. Adis Lagumdzjia vince la sfida a distanza con fratello Mirza che milita nelle file dei turchi.

I biancorossi non possono ancora cantare vittoria ai fini della qualificazione perché mercoledì 28 febbraio alle ore 20.30 le due rivali si troveranno sotto rete all’Eurosuole Forum per il match di ritorno. Per il centrale azzurro Simone Anzani è stata «una bella partita, di altissimo livello. In cui noi abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo dell’anno, soprattutto nei primi due set. Siamo riusciti a non farli giocare come avrebbero voluto fino al terzo parziale, in cui abbiamo subito un po’ il loro servizio. Siamo stati bravi però a sopportare e reagire. Oggi stavamo bene, sia fisicamente che di testa. Per quanto mi riguarda è la prima volta che vinco l’andata dei quarti di Champions da quando sono alla Lube, quindi era ancora più importante per me».

Domenica 25 febbraio alle 16 all’Eurosuole Forum altra sfida importantissima per la Cucine Lube che ospita la Gas Sales Piacenza di Simon e Lucarelli, sfida che vale il 3’ posto in Regular Season