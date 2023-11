Pallavolo, la Cucine Lube parte forte in Champions

CIVITANOVA – Mercoledì sera da urlo per le formazioni marchigiane di volley chiamate in campo anche nell’infrasettimanale.

La Cucine Lube ha esordito nella Pool E della Cev Champions League come meglio non avrebbe potuto imponendosi contro i rumeni dell’Arcada Galati per la 1ª giornata della Pool E. Tutto facile per De Cecco e compagni che si sono aggiudicati il match 3-0 e parziali a 17-19-23. Coach Blengini ha optato per un minino di turnover con Zaytsev e Anzani rimasti in panchina e spazio per chi ha giocato meno in questo avvio. Il riferimento dei biancorossi è sempre Lagumdzija, MVP e top scorer anche in Champions League con 19 punti (67% di positività con 2 ace e 1 muro). Il prossimo appuntamento nella Pool E si giocherà giovedì 30 novembre alle ore 18 con la Lube che sarà di scena in Repubblica Ceca contro la VK Lvi Praha per la seconda giornata del raggruppamento. In mezzo il turno di Superlega ancora in casa contro Taranto domenica 26 alle 18.

Prima dell’inizio del match hanno tenuto banco le voci rimbalzate dalla Bulgaria che vorrebbero coach Blengini come nuovo CT della nazionale di quel paese a partire dalla fine della stagione. Il Presidente della Federazione di Volley Bulgara l’indimenticato ex opposto Lubo Ganev ha già chiarito che qualsiasi doppio incarico è incompatibile e dunque eventualmente per coach Blengini sarebbe l’ultima stagione nelle Marche di questa sua seconda esperienza alla Lube.

Vittoria 3-0 anche per la Cbf Balducci Macerata che in casa per il turno infrasettimanale di serie A2 femminile ha regolato Olbia per 3-0 senza fatica. Troppe le difficoltà create dalle arancionere alla ricezione e all’attacco delle sarde che hanno iniziato beneficiando di qualche errore delle padrone di casa ma si sono dovute arrendere di fronte alla crescita della squadra di Saja che grazie al tiebreak nello scontro diretto tra Montecchio e Cremona è la nuova capolista solitaria del girone B. Domenica alle 17 comincia il girone di ritorno con la trasferta in casa di Montecchio Maggiore che all’andata, ero l’8 ottobre, seppe superare al Banca Macerata Forum Fiesoli e compagne per 3-1 rovinando l’esordio in campionato.