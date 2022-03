Pallavolo, la Cucine Lube cerca il riscatto a Perugia

L’eliminazione in Champions non è stata indolore per i cucinieri che in casa della capolista cercano l’acuto. La Megabox Vallefoglia in campo a Scandicci. Cominciano i playoff per la Cbf Balducci Macerata

CIVITANOVA – Con l’eliminazione ai Quarti di Finale se n’è andato il quarto obiettivo stagionale sui cinque disponibili ma resta quello della SuperLega per il quale la Cucine Lube è perfettamente in corsa.

Domenica alle 18 a Perugia i cucinieri sfidano la capolista e già vincitrice della regular season Sir Saferty Perugia. Gli umbri per altro hanno riposato in settimana avendo staccato d’ufficio il pass per le semifinali della massima competizione continentale senza giocare essendo, gli avversari russi dello Zenit San Pietroburgo, estromessi dalla Cev a causa del conflitto.

La Cucine Lube è seconda con un punto in più e una partita in meno disputata della Itas Trentino e concludere la regular season al 2’ posto è un obiettivo non secondario in vista del cammino nel tabellone all’italiana. Tuttavia il coefficiente di difficoltà dell’impegno è altissimo avendo, Leon e compagni, perso finora in campionato solo 2 partite ed entrambe al tiebreak ed hanno 10 punti di vantaggio sui cucinieri, 64 contro 54.

Juantorena e compagni poi chiuderanno la regular season in casa mercoledì 23.3 alle 20.30 ospitando l’Allianz Milano.

In A1 femminile il cammino della Megabox Ondulati Del Savio è sempre più irto di insidie. Il successo pieno di Perugia contro Casalmaggiore (19) nel recupero dell’ultima di andata ha consentito alla Bartoccini (20) di scavalcare le biancoverdi di Bonafede (19) che sono ancora virtualmente salve.

Domenica alle 17 saranno sul campo di Scandicci, 4’ in classifica, non certo un avversario agevole, ma anche le altre contendenti, a partire da Roma (16) e Trentino (16), hanno avversari quotati, rispettivamente Busto in casa e la capolista Novara in trasferta. Bergamo (18) ospita Cuneo, match difficile ma non impossibile.

Comincia l’avventura nei playoff promozione di serie A2 femminile per la Cbf Balducci Macerata. La squadra di Paniconi ai quarti di finale attende domenica alle 17 la Ranieri International Soverato. Dirigono Polenta e Somansino.

Ritorno mercoledì in Calabria ed eventuale “bella” ancora a Macerata la domenica successiva.

La squadra di Bruno Napolitano ha chiuso al 7’ posto nel gir. A con 26 punti grazie a 10 vittorie e 10 sconfitte. Nel proprio roster ha due marchigiane, la schiacciatrice Giorgia Quarchioni classe ’95 ormai una veterana in A2 e la giovanissima palleggiatrice Ludovica Mennecozzi classe ’03. Il pronostico è tutto per le arancionere ma occorrerà non distrarsi per chiudere la serie in due gare e qualificarsi ai quarti.

In A3 maschile gir. Bianco, impegno sulla carta facile per la capolista Videx alle 16 contro Belluno. Trasferta a Montecchio Maggiore per la Med Store Macerata alle 18. Match da non fallire in ottica salvezza quello interno della Vigilar Fano contro la Geetit