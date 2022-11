Pallavolo, per Cucine Lube e Cbf Balducci è già vigilia

CIVITANOVA – Dopo la preziosissima quanto sofferta vittoria a Piacenza la Cucine Lube Civitanova scende in campo mercoledì 30 novembre in Belgio nella Pool C sul campo del Knack Roselaere di Cev Champions. La partita chiude il girone di andata del mini torneo a 4 squadre e per la squadra di Blengini non può esserci margine di errore. E’ la seconda trasferta consecutiva per la Cucine Lube Civitanova ed una gara delicata per i biancorossi che in CEV Champions League i hanno vinto le prime due gare della Pool C in rimonta, sia all’Eurosuole Forum da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia rimontando un parziale di svantaggio per poi imporsi in quattro set contro i padroni di casa del Tours. Due grandi reazioni che al momento valgono la vetta solitaria. Il Roeselare, allenato da Steven Vanmedegael, guida la lega belga a suon di vittorie schierando una formazione esperta di tutto rispetto: il sestetto tipo vede l’ex biancorosso Stijn D’Hulst al palleggio per l’opposto argentino Kukartsev, al centro il norvegese Fasteland e il belga Coolman, in banda il belga Verhanneman e l’estone Tammearu. Nel ruolo di libero c’è il belga Deroey. Non sono ammesse distrazioni perché la Pool Phase prevede 5 gironi da 4 squadre. Si qualificano ai Quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i Quarti. In Superlega la squadra tonerà in campo lunedì 5 dicembre alle 19.30 sul campo dell’Allianz Milano.

Sempre in campo mercoledì alle 20.30 anche la Cbf Balducci Macerata reduce dal secondo successo ottenuto domenica scorsa contro Bergamo. Secondo impegno casalingo consecutivo contro le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano che nel weekend hanno vinto la 5’ Supercoppa Italiana consecutiva. Il Banca Macerata Forum si vestirà a festa per l’arrivo della capolista in testa con 10 vittorie su 10 incontri per 29 punti, +8 su Milano seconda ma con una partita in meno. Per la formazione di Paniconi sarà un’occasione per prepararsi alle successive due partite nelle quali saranno in palio pesanti punti salvezza. L’incontro è l’anticipo della dodicesima giornata il cui quadro si completerà il 18 dicembre, prevista oggi perché in quei giorni le venete saranno impegnate nel Mondiale per Club dal 14 al 18 dicembre ad Antalya in Turchia. La classifica oggi vede Fiesoli e compagne a quota 5 punti, due in meno di Busto che ospiterà la Cbf domenica prossima ma appare in grande ripresa dopo l’avvio difficile, 3 meno di Perugia, 4 meno della Megabox Vallefoglia. Alle spalle c’è Pinerolo a quota 2 punti attesa al Banca Macerata Forum il prossimo 4 dicembre.