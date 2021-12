Pallavolo, Cucine Lube e Cbf Balducci subito vincenti. Ferme le altre

Il tradizionale turno di Santo Stefano è stato condizionato dal Covid. Rimandata per intero la giornata di A1 Femminile, niente derby in A3 maschile. In campo solo la SuperLega e la A2 Femminile

CIVITANOVA – I calendari sono spesso costruiti a partire dal turno di Santo Stefano, tradizionalmente il più atteso dagli sportivi che fanno registrare tassi di affluenza agli impianti molto importanti.

Il Covid ha però stravolto anche questa abitudine. Ecco quindi che lo scontro diretto tra Acqua e Sapone Roma e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sia saltato come tutto il turno dell’ultima di andata di serie A1 Femminile per i molti casi di contagio in vari club. Non le biancoverdi, fortunatamente.

In A3 maschile Girone Bianco è stato rinviato il big match tra Videx Grottazzolina e Abba Pineto, seconda contro prima, per casi di contagio nel club abruzzese. Non si è giocato neanche il derby tutto marchigiano tra Vigilar Fano e Med Store Tunit Macerata. Il resto della 13’ giornata, ultima di andata si è giocato puntualmente. La 1’ di ritorno si giocherà domenica 9 gennaio auspicando di poter recuperare i match non disputati nei prossimi giorni.

In campo regolarmente invece in SuperLega la Cucine Lube Civitanova che ha battuto la Kioene Padova per 3-0. I cucinieri torneranno in campo nuovamente mercoledì 29 dicembre alle 20.30 a Piacenza contro la Gas Sales che non ha giocato domenica a Ravenna. La squadra di Blengini è ai minimi termini, con Juantorena e Lucarelli out, Kovar in precarie condizioni. Coach Blengini ha schierato Zaytzev nel ruolo di schiacchiatore in diagonale a Yant inserendo Gabi Garcia da opposto. In Superlega la 1’ di ritorno ha visto disputare solo 3 partite su 6 per i soliti motivi. Saltati anche Modena-Monza e Taranto-Vibo Valentia.

Si è giocato anche in A2 Femminile con la Cbf Balducci che ha battuto 3-1 Sassuolo issandosi temporaneamente in testa alla classifica. Nel girone A si sono giocate 4 partite su 5 e solo il derby Brescia-Busto A. è saltato per i contagi tra le ospiti che dovrebbero giocare mercoledì il turno dei quarti di Coppa Italia a Pinerolo non disputato la scorsa settimana. E’ andata peggio nel girone B con solo due partite su 5 giocate. Le maceratesi torneranno in campo giovedì 30 dicembre alle ore 20.30 a San Giovanni in Marignano per la semifinale di Coppa Italia.