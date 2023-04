Pallavolo, la Cucine Lube in campo per gara 1 di semifinale

CIVITANOVA – Dopo aver eliminato nei Quarti la WithU Verona 5’ al termine della regular season, i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova in semifinale hanno di fronte l’Allianz Milano. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno eliminato a sorpresa i super favoriti della Sir Safety Perugia relegata ai playoff per la Challenge Cup.

Si comincia stasera 13 aprile alle 20.30 all’Eurosuole Forum mentre domenica 16 aprile si giocherà gara 2 a Milano e poi mercoledì 19 gara 3 nelle Marche. La serie poi, se non decisa, continuerebbe in gara 4 ed eventuale gara 5. L’Allianz ha giocato lunedì scorso a Perugia e quindi tra viaggi e riposo si è potuta allenare ben poco ma sicuramente Porro e compagni hanno dalla loro un grandissimo entusiasmo per aver eliminato la vincitrice della Regular Season contro ogni pronostico qualificandosi per la prossima Champions League.

Anche in casa Lube c’è grande entusiasmo e positività per una stagione che gli uomini di Blengini hanno saputo rimettere in carreggiata e dopo essere usciti dal momento più nero. L’altra semifinale è tra Trento e Piacenza in campo sempre stasera alle 20.30 con partita in Diretta su Raisport. Trento ha eliminato Monza mentre Piacenza ha fatto suo il derby della via Emilia con Modena.

Sconfitta sia all’andata che al ritorno in Regular Season dagli uomini di Chicco Blengini, la squadra di Roberto Piazza ha invece espugnato l’Eurosuole Forum per il secondo anno di fila nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia sbarrando la strada della finale a 4 a capitan Luciano De Cecco e compagni come nella passata stagione. Gruppo insidioso al servizio, trainato dallo schiacciatore nipponico Yuri Ishikawa e dalla qualità del palleggiatore Paolo Porro.

In Gara 5 dei Quarti, la formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con Porro al palleggio in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa (MVP della gara) e Mergarejo laterali, Loser e Piano centrali, Pesaresi libero.

Per lo schiacciatore Marlon Yant: «Siamo approdati alle Semifinali dopo tanto lavoro e una serie equilibrata nei Quarti. Non mi aspettavo l’eliminazione di Perugia, ma Milano è in Semifinale con merito e ha dimostrato come nello sport sia fondamentale non mollare mai. L’Allianz è una rivale ostica che ci ha già eliminato in coppa, ha alzato ulteriormente il livello e, dopo l’impresa con la Sir, sarà ancora più in fiducia. Dobbiamo avere presente chi ci troviamo davanti ed essere subito aggressivi per prevalere. Anche i nostri tifosi giovedì sera avranno un ruolo importante».

E’ cominciata la corsa playoff anche per Med Store Tunit Macerata nel Girone Bianco di serie A3 maschile. Ospite della WiMORE Parma al PalaRaschi i biancorossi di coach Gulinelli hanno perso 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-15). Partita combattuta, contro un avversario che ha confermato l’ottima forma vista in Regular Season. È stata una gara subito in salita per i biancorossi, con i primi due set che hanno visto le due squadre inseguirsi ma Parma riuscire a spuntarla sempre nel finale. In particolare, Macerata è tornata nervosa in campo nel secondo set, ma ha poi reagito nel terzo, controllato bene dopo aver conquistato un buon vantaggio. I biancorossi non sono però riusciti a rimontare, nel quarto set Parma è scappata e ha gestito il gioco chiudendo la partita di andata. Ora la Med Store Tunit si giocherà tutto nella sfida di domenica 16 aprile alle 18, davanti al pubblico del Banca Macerata Forum.