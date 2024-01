Pallavolo, la Cucine Lube in campo per la Champions

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova torna in campo questa sera 17 gennaio alle 20.30 con diretta tv su DAZN per il gran finale della Pool E contro il team fiammingo del Greenyard Maaseik all’Eurosuole Forum. Già qualificata per i Quarti di finale del più prestigioso torneo continentale per Club, la formazione biancorossa vuole vincere davanti ai propri tifosi per onorare il torneo, reagire al rocambolesco scivolone a Galati e alla prestazione senza mordente offerta domenica scorsa a Perugia, ma soprattutto cerca un successo per approdare al prossimo turno con il miglior piazzamento possibile.

Dopo aver vinto matematicamente con due giornate di anticipo il proprio raggruppamento, la formazione di Blengini ha rischiato di vanificare il grande lavoro svolto con un passo falso in Romania al tie break contro l’Arcada Galati. I risultati degli altri gironi hanno permesso alla squadra biancorossa di rimanere tra le tre migliori prime delle Pool. Capitan De Cecco e compagni, però, hanno bisogno di una vittoria con il Greenyard per restare tra le prime teste di serie ed evitare così di sfidare un’altra squadra leader nel turno a eliminazione diretta con match di andata e ritorno.

Il libero Fabio Balaso non sarà presente al match per partecipare alle esequie di sua madre Adriana. Al giocatore sono subito arrivate le condoglianze di tutto l’ambiente Lube.

I rivali della Lube sono guidati per il terzo anno di fila dall’italiano Fulvio Bertini, che fu il vice di Blengini per un biennio a Santa Croce. Per lui una gavetta nella Serie A2 con i Lupi toscani partendo dal ruolo di scoutman, diventando assistant coach e infine head coach, per poi partire alla scoperta del torneo transalpino ed ellenico e collaborare con la nazionale ceca come assistente.

Intanto lo schiacciatore biancorosso Alex Nikolov è stato nominato dalla Lega Pallavolo Serie A il Credem Banca MVP del mese di dicembre grazie alla sua efficacia nei match di Regular Season che hanno chiuso l’anno solare. Poco prima del fischio d’inizio del match in programma domenica 21 gennaio contro l’Allianz Milano all’Eurosuole Forum, l’atleta bulgaro riceverà il prestigioso riconoscimento di Lega per mano di Simona Sileoni, presidente biancorossa. Nikolov si è guadagnato l’ambito premio da miglior giocatore del mese di dicembre grazie ai due titoli da MVP, entrambi conquistati in trasferta. Il primo in Emilia, il 17 dicembre, nel 3-2 corsaro ai danni della Gas Sales Bluenergy Piacenza, il secondoin Brianza, nel blitz in quattro set contro la Mint Vero Volley Monza.