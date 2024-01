Pallavolo, Cucine Lube in campo a Catania

Turno infrasettimanale di SuperLega per i cucinieri che non possono fallire l’appuntamento con i 3 punti per confermarsi al 4’ posto. Poi weekend di riposo prima del big match contro Modena

CIVITANOVA – Dopo la maratona di domenica contro l’Allianz Milano, la Cucine Lube è pronta per la 5ª giornata di ritorno della Regular Season giocando in Sicilia ancora affamata di punti, ma con la consapevolezza di affrontare una rivale capace di proporre una buona pallavolo. I biancorossi saranno di scena al PalaCatania contro i padroni di casa della matricola Farmitalia Catania. Il collettivo etneo, affidato a Giuseppe Bua, terzo tecnico in stagione a guidare la squadra, occupa l’ultima posizione con 4 punti all’attivo pur avendo giocato a viso aperto gran parte dei match di campionato senza mai smettere di lottare. Dirigono Boris e Cavalieri.

Per il centrale simone Anzani si rischia lo scivolone e per questo l’attenzione deve essere alta. «Veniamo da una partita combattuta e dalla doppia faccia. Siamo stati abili ad andare sul 2-0 con Milano. Poi abbiamo perso male due parziali, ma siamo riusciti a portarla a casa prendendo morale e fiducia per l’infrasettimanale a Catania. Ora testa sulle spalle e antenne dritte. Quando giochi con chi lotta per salvarsi non devi scendere in campo con aria di sufficienza se non vuoi incappare in errori fatali. Dobbiamo cercare un approccio aggressivo per evitare che gli avversari prendano entusiasmo. Avremo a che fare con atleti esperti che, a dispetto del posto in classifica, dimostrano sempre di giocare una bella pallavolo, ma ci sono annate in cui esprimersi a buoni livelli non basta per raccogliere ciò che si semina. La SuperLega è durissima per tutti».

Dopo la trasferta siciliana i biancorossi avranno un weekend libero da incontri e torneranno in campo domenica 4 febbraio alle ore 18 all’Eurosuole Forum per il match casalingo contro la Valsa Group Modena, confronto valevole per il 6° turno di ritorno della Regular Season.

Nel weekend torneranno invece in campo tutte le altre formazioni marchigiane di serie A.

Nel femminile trasferta a Chieri per la Megabox, prima di Pool Promozione a Perugia per la Cbf Balducci, in A2 Yuasa Grottazzolina vogliosa di riscatto ospitando Castellana Grotte mentre in A3 maschile la capolista Banca Macerata sarà in trasferta a Palmi per vendicare l’eliminazione di Coppa Italia mentre la Smartsystem Fano reduce dalla sconfitta a Sabaudia ospiterà Sorrento.