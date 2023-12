Pallavolo, la Cucine Lube sfida i campioni d’Italia di Trento

CIVITANOVA – Tutto pronto per il big match dell’8’ giornata di Superlega. La Cucine Lube attende la Itas Trentino di Micheletto e Lavia campioni d’Italia. L’impressione è che non sarà una sfida inedita perché tra Coppa Italia, Campionato e forse Champions ci potrebbero essere molti altri incroci oltre al match di ritorno. La Lube ci arriva dopo il sofferto successo al tiebreak contro Taranto di una settimana fa e il successo giovedì in Champions a Praga. I trentini ancora imbattuti in questa stagione hanno ben 5 punti più dei cucinieri che non possono perdere altro terreno dal vertice. Si gioca domenica alle 18. Venerdì poi trasferta a Cisterna. Per coach Blengini: «Attendiamo il team campione d’Italia, un gruppo che ha aggiunto giocatori e ha acquisito esperienza, soprattutto tra i più giovani, consolidando anche la chimica di squadra e la capacità di vincere. Quando si conquista un titolo inevitabilmente si cresce. Per me è la formazione più equilibrata della SuperLega. Sarà una sfida molto difficile in un campionato in cui non esistono partite facili. Riproporre il confronto dell’ultima Finale Scudetto è emozionante. Sappiamo che i nostri tifosi ci sosterranno in maniera importante e noi prenderemo energia dalla loro spinta».

In A1 Femminile niente passi falsi da considerare anche per la Megabox Vallefoglia che alle 17 ospita Il Bisonte Firenze. La squadra di Pistola reduce dal successo sabato a Trento che ha chiuso la serie nera di 5 sconfitte deve espugnare il campo di casa trovando finalmente la prima vittoria interna. Le premesse ci sono tutte ma la squadra di Parisi venderà cara la pelle.

In contemporanea al Banca Macerata Forum big match di A2 femminile gir. B tra la capolista Cbf Balducci Macerata che ha due punti di vantaggio sull’Esperia Cremona seconda. In caso di successo si aprirebbe la fuga di Fiesoli e compagne.

Anche in A2 maschile la capolista è una marchigiana, la Yuasa Battery che ospita la Consar Ravenna alle 18 nel fortino del PalaGrotta. I grottesi sono reduci dal tiebreak contro Cantù e puntano decisamente ai 3 punti con l’ulteriore innesto dello schiacciatore Ferraguti, classe ’95 arrivato da Sassuolo in settimana.

In A3 maschile la Smartsystem Fano caduta a Palmi ospita Modica alle 16 mentre la capolista Banca Macerata domenica alle 18 gioca a Sorrento in attesa poi del superderby giovedì alle 20.30 a Macerata tra le due marchigiane.