Pallavolo, la Cucine Lube è campione regionale under 19 ma Loreto non ci sta

LORETO – «Trovarsi con gli allenatori della squadra di serie B e di under 19 per decidere quali ragazzi mettere a disposizione per una partita o per l’altra è stato terribile». A dirlo è Franco Massaccesi, presidente della Nova Volley Loreto deluso per l’indisponibilità della Fipav ad accogliere la richiesta avanzata con ampio anticipo di ricalendarizzare a sabato la partita di serie B con il benestare anche degli avversari così da evitare sovrapposizioni con la finale regionale under 19. «In subordine abbiamo chiesto alla Fipav Marche di posticipare la finale under19, eventualità a cui sono certo non si sarebbe opposta neanche la Lube e, pur ricevendo massima solidarietà dai vertici, nulla si è potuto o voluto fare» ricorda.

«Non so dire se qualcosa sarebbe cambiato sotto l’aspetto del risultato – dice Massaccesi – ma non è questo il punto. Il punto è, a mio avviso, che una società come la nostra che investe tanto nel settore giovanile maschile e femminile ottenendo risultati lusinghieri con la finale territoriale raggiunta in under 15, le fasi territoriali finali in under 17, la finale regionale e under 19 e tanti ragazzi attivamente impegnati nella squadra di serie B non come comparse ma come protagonisti e che, pagando un inevitabile gap di esperienza, è ancora invischiata nella lotta salvezza, dovrebbe godere del massimo rispetto e considerazione cosa che abbiamo avuto il sentore non sia avvenuto».

«Sono dispiaciuto per i ragazzi che la mattina hanno giocato e vinto la semifinale ma non hanno potuto giocare la finale, un’occasione sempre speciale e talvolta unica – conclude Massaccesi – e deluso per aver constatato che talvolta alle parole non seguono i fatti tra le istituzioni che ci governano e questo è molto demotivante per chi investe tanto per tenere viva la pallavolo a Loreto».

Coach Paolo Calamante, tecnico della squadra under 19, ha schierato la sua squadra nella finale di Macerata contro la Cucine Lube senza poter disporre dei centrali Carotti e Mangiaterra impegnati in contemporanea nella partita di serie B al Palaserenelli. «Preferisco soffermarmi – dice il tecnico – sulla crescita del gruppo che a inizio stagione non aveva la compattezza e la consapevolezza nei propri mezzi che ha dimostrato aver acquisito nel finale di stagione ottenendo una salvezza non scontata in serie D, vincendo il titolo interprovinciale under 19 e il 2’ posto in quello regionale». «Ai ragazzi – aggiunge – ho fatto i complimenti per come hanno imparato ad anteporre il gruppo al singolo, alzando il proprio livello di attenzione in allenamento e il rendimento in partita. I risultati ottenuto premiamo i loro sforzi e rendono merito alle capacità di un gruppo di ragazzi nati e cresciuti a Loreto e dintorni».

Semifinali: Nova Volley Loreto – Videx Grottazzolina 3-0; Cucine Lube – Sabini Castelferretti 3-0

Finale: Cucine Lube Civitanova – Nova Volley Loreto 3-0