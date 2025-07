Pallavolo, la Cucine Lube avvia la campagna abbonamenti

CIVITANOVA M. – Dopo aver conquistato l’ottava Coppa Italia del Club ed essere arrivati fino in fondo a tutte le competizioni, rientrando di diritto in Champions League, i cucinieri lotteranno per restare protagonisti e gioire danzando con i propri supporter sotto la curva dopo ogni vittoria in un Palas che nella scorsa SuperLega è rimasto inviolato per l’intera durata della Regular Season. Da qui l’idea di intitolare la campagna abbonamenti 2025/26 “Balla con Noi”.

Le tessere, in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche e online sul circuito Vivaticket, saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), Champions League e Coppa Italia. In fase di abbonamento e ritiro card sarà obbligatorio presentare un documento d’identità valido.

La prelazione consentirà di mantenere la seduta già occupata nella stagione 2024/25. I posti liberi della precedente annata saranno comunque a disposizione dei nuovi abbonati fin da subito, senza attendere l’avvio della vendita libera. Il diritto di Prelazione è valido per tutti settori a eccezione delle gradinate E (Lube nel Cuore gestirà direttamente il proprio settore) e L (ospiti). Per rinnovare online l’abbonamento su Vivaticket basterà seguire la procedura inserendo il codice che si trova dietro la tessera stagionale della scorsa annata in concomitanza della voce “Rinnovo Abbonamento”.

L’apertura vendita abbonamenti dalle 17 di venerdì 11 luglio fino alle 12 di sabato 2 agosto. Poi ci sarà la chiusura estiva. In prelazione dalle 17 di venerdì 11 luglio fino alle 12 di sabato 26 luglio. Durante la prelazione si procederà con la vendita libera unicamente per i posti che non erano soggetti ad abbonamento nell’ultimo torneo di SuperLega Credem Banca. Online dalle ore 17 di venerdì 11 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti per l’annata 2025/26 online sul circuito Vivaticket collegandosi alla pagina web lubevolley.vivaticket.it. Acquisti consentiti anche negli shop Vivaticket in Italia. Diritto di prelazione on line fino alle 12 di sabato 26 luglio.

La vendita libera si aprirà ufficialmente alle 17 di lunedì 28 luglio alle 12 di sabato 2 agosto. Il botteghino riaprirà dopo la pausa estiva dal lunedì al venerdì ore 17-19, sabato 10-12, domenica chiuso.

Gli abbonamenti si divideranno in categoria VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 650 euro solo intero, PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 500 euro intero, 400 euro ridotto GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 350 euro intero, 300 euro ridotto, TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 300 euro, 250 euro ridotto*, GRADINATA: le varie 200 euro intero, 160 euro ridotto, GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso – 160 euro intero e 130 euro ridotto*

I prezzi dei biglietti per le singole gare anche se la società si riserva la possibilità di aumentare i prezzi per le gare di Regular Season con MODENA, PERUGIA, PIACENZA E TRENTO, ma anche per i Play Off Scudetto vanno da 60 per il settore Vipa scendere fino ai 15 euro della gradinata