Pallavolo, la Cucine Lube cade al tiebreak a Milano

Serie in equilibrio per la squadra di Blengini battuta al 5’ set all’Allianz Cloud di Milano. Comincia male la finale promozione per la Vigilar Fano contro Ortona. La Med Store (A3M) è già eliminata: stagione finita

CIVITANOVA – Una Cucine Lube Civitanova molto altalenante nel rendimento perde gara 2 al tiebreak contro l’Allianz Milano. Brutto l’approccio anche per i meriti degli avversari poi partita combattuta al termine della quale l’ha spuntata la squadra di coach Roberto Piazza. Il punteggio finale è 3-2 (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9). Per coach Blengini: «Milano ha giocato molto bene ma ce lo aspettavamo e non solo perché oggi erano in casa. Noi purtroppo non siamo riusciti a fare altrettanto. Abbiamo avuto una partenza difficoltosa, in generale abbiamo fatto troppa fatica in attacco, per tutta la partita. I nostri avversari sono riusciti a fare punto anche quando li staccavamo da rete con la ricezione, noi no. La serie ci vede impegnati contro una squadra capace, che ha qualità e resistenza. Saranno tutte partite che si decideranno per uno o due palloni, nella quale una minima imprecisione farà la differenza».

Mercoledì 19 aprile gara 3 nelle Marche. Dall’altra parte del tabellone, invece, la serie tra Trento e Piacenza è già sul 2-0 per i trentini.

Stagione finita per la MedStore Tunit Macerata che al Banca Macerata Forum vince 3-2 ma lascia il pass per continuare la corsa nei playoff di A3 maschile alla WiMore Parma. Gli ospiti subito avanti 0-2 archiviano il discorso qualificazione poi si gioca per onore di firma e i maceratesi vincono una partita a quel punto ininfluente. Peccato perché la squadra di Gulinelli aveva dimostrato di valere più del primo turno.

Male anche la Vigilar Fano sempre in A3 ma in gara 1 della finale tra le prime per salire in A2. Vince Ortona in un match infinito chiuso 21-23 al tiebreak. Non basta tanto cuore alla Vigilar Fano per far sua gara uno contro Ortona che approfitta delle defezioni dei fanesi e gioca in maniera cinica nei momenti che contano. Al Palas Allende, gremito in ogni ordine di posto e sede di un grande spettacolo sportivo, sono servite quasi tre ore di partita. Nonostante un secondo e terzo set impeccabili, la Vigilar non è stata fredda nei finali degli altri set subendo la classe di Marshall e le bordate di Bruno. Ora la serie pende dalla parte degli abruzzesi vincitori del Girone Blu.

In A1 femminile bene in gara 1 dei playoff per la Challenge Cup, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha battuto la Wash4Green Pinerolo 3-1. Mercoledì alle 20.30 gara 2 in Piemonte. Dall’altra parte del tabellone la serie è tra il Bisonte Firenze e Cuneo.