Pallavolo, la Cucine Lube cade anche in Coppa

CIVITANOVA – Seconda sconfitta in 4 giorni per la Cucine Lube che, oltre a dover raddrizzare la serie di playoff scudetto, dovrà anche recuperare al ritorno contro i polacchi del Lublin per aggiudicarsi la Challenge Cup. Nel primo round, infatti, la Cucine Lube Civitanova cade 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 26-24) in Polonia contro i padroni di casa del Bogdanka LUK Lublin sul taraflex della Hala Globus Tomasz Wojtowicz. Gli uomini di Giampaolo Medei devono fare i conti con il servizio dinamitardo (13 ace a 6) e la compattezza della formazione di Massimo Botti (13 muri vincenti a 10), trascinata dal Wilfredo Leon in gran forma, MVP e top scorer con 23 punti personali, di cui 6 siglati dai nove metri e 4 a muro. In doppia cifra per i padroni di casa anche Sasak (16), Sawicki (10) e Mc Carthy (10). Dopo un avvio traumatico, i biancorossi rimettono in piedi la partita nel secondo set, ma vanno in crisi nel terzo, per poi rialzarsi in modo autoritario nel successivo e chiudere il match con una doccia di rimpianti per i tre punti di vantaggio gettati all’aria nella volata finale. Medei fa girare la squadra per reggere l’onda d’urto polacca e il miglior realizzatore tra gli ospiti è Nikolov (13 punti), partito dalla panchina, seguito da Lagumdzija (12) e Bottolo (12). La conquista del trofeo continentale resta alla portata di Balaso e compagni, che al ritorno, mercoledì 19 marzo alle ore 20.30, sul campo dell’Eurosuole Forum, dovranno vincere da tre punti per poi giocarsi la Coppa al Golden Set.

Prima però la Cucine Lube dovrà vincere in gara2 dei Quarti playoff, domenica in trasferta contro l’Allianz Milano dopo lo stop al tiebreak in gara1 all’Eurosuole Forum.

La Megabox Vallefoglia lavora al meglio per non lasciare nulla di intentato contro la Numia Milano di Egonu, Orro, Sylla e Danesi attesa domenica 16 marzo alle 16.30 addirittura alla Vitrifrigo Arena. Già quasi 4mila i tagliandi venduti per quello che sarà un grande evento ma anche una grande festa

La Cbf Balducci Macerata vince ancora anche nel turno infrasettimanale, vittoria consecutiva n.11 tra regular season e Pool Promozione battendo la Itas Trentino per 3-1. Esattamente come contro la Futura Busto Arsizio domencia scorsa, partita dominata dalle arancionere padrone del campo per due set, piccolo passaggio a vuoto nel terzo e chiusura autoritaria nel 4’ set. Domenica trasferta sul campo di Melendugno, prima di due partite consecutive lontano da Macerata. Decortes Mvp con 24 punti.