Pallavolo, la Cucine Lube cade in casa e saluta il terzo posto

La Megabox (A1F) parte bene ma perde a Novara. Tiebreak vincente per Grottazzolina (A2M) e per la Cbf Balducci (A2F). La Banca Macerata sempre più in fuga, bene Fano. Brutto episodio di razzismo a Ravenna

CIVITANOVA – Nulla da fare per la Cucine Lube Civitanova battuta in casa dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza nell’ultima partita in casa della prima fase di SuperLega Credem Banca. La squadra di Blengini forse stanca dalla trasferta in Turchia di Champions sbatte sul muro di Simon e compagni cedendo 3-0 e dicendo addio al 3’ posto. I marchigiani, ora quarti, si giocheranno a Verona le residue possibilità di ristabilire le gerarchie, ma contestualmente dovranno difendere la quarta piazza dalle inseguitrici. La Cucine Lube è a 37 punti, uno più di Verona e Monza.

Dice coach Blengini: «Sento che abbiamo perso un’occasione, perché nei primi due set ce la siamo giocata bene mancando però nei frangenti finali, soprattutto con l’incisività in battuta nei momenti importanti. Piacenza ha avuto sicuramente più cattiveria di noi per riuscire a chiudere a proprio favore i primi due parziali. Poi nel terzo set abbiamo iniziato male, eravamo un po’ scossi e ci abbiamo messo del tempo a rientrare, anche con i cambi». Mercoledì alle 20.30 il ritorno di Champions League all’Eurosuole Forum per volare in semifinale

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia di coach Pistola sul campo dell’Igor Novara parte forte e vince il 1’ set poi le piemontesi escono alla distanza facendo valere la maggiore fisicità e imponendosi 3-1 sull’asse Akimova-Markova. La corsa playoff continua ma i prossimi match sono più abbordabili per Kosheleva e compagne.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata offre una prestazione altalenante ma comunque positiva contro una mai doma Futura Giovani Busto Arsizio vincendo al 5’ set. Il 3-2 è frutto di una gran bella partita contro le bustocche seconde in classifica. Prima da titolare per la centrale tedesca Broekstra. Prosegue la lotta ai playoff sempre più intricata e combattuta con 5 squadre in corsa per 4 posti . Bolzonetti Mvp è stata la positiva sorpresa di giornata. In settimana la società annuncerà il rinforzo che aiuterà la squadra di Carancini da qui a fine stagione per sostituire l’infortunata Korhonen.

In A2 Maschile la Yuasa Battery piazza un altro successo al tiebreak nella temibile trasferta di Ravenna quarta in classifica. La capolista Yuasa Grottazzolina soffre, va sotto, rischia di capitolare, ma alla fine si aggrappa al braccio pesante di Nielsen autore di 29 punti, per espugnare il Pala de Andrè di Ravenna confermandosi in vetta alla classifica. Stigmatizzato con un comunicato stampa della società il comportamento razzista di due presunti tifosi marchigiani ai danni dell’atleta di casa Arasonmwan. Il club ha promesso provvedimenti per un fatto rarissimo nel mondo della pallavolo. I ragazzi di Ortenzi hanno 8 punti di vantaggio su Siena.

In A3 maschile prosegue la corsa della capolista Banca Macerata che vola a 50 punti superando Sorrento in casa 3-1 sull’asse Zornetta e Lazzaretto autori di 17 punti ciascuno. Bene anche la Smartsystem Fano vincente a Modica 3-1 e salita a quota 40 in compagnia di San Giustino in seconda posizione.