Pallavolo, la Cucine Lube a caccia del pronto riscatto con diretta su RaiSport

CIVITANOVA – Dopo il brutto esordio nei playoff con la sconfitta in gara 1 dei Quarti di finale per mano della Mint Vero Volley, è già tempo di tentare il rilancio per la Cucine Lube. Gara 2 è fissata per domenica 10 marzo alle ore 18 all’OpiquadArena di Monza. La serie con i brianzoli al meglio delle cinque partite è ancora lunga, ma i vicecampioni d’Italia, protagonisti di grandi rimonte nel torneo 2022/23, vogliono un immediato riscatto per riprendere subito in mano la situazione senza trovarsi spalle al muro.

Per il libero civitanovese Fabio Balaso, «quest’anno volevamo che fosse diverso il nostro approccio ai Play Off Scudetto. C’era la possibilità di una buona partenza, ma non è andata così. Quella di mercoledì è stata sicuramente una brutta gara e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Andremo a Monza con la consapevolezza di potercela fare. Vogliamo riequilibrare la serie e tornare all’Eurosuole con la giusta carica gettando le basi per avanzare alla prossima fase. Dobbiamo giocare meglio a pallavolo e dobbiamo avere ben chiaro dove fare meglio e dove continuare a progredire. I match clou di SuperLega e la Champions League si intersecano in questa fase della stagione. Questo non facilita le cose, ma stiamo vivendo il momento più caldo, lo sapevamo fin dall’inizio, si gioca ogni tre giorni. Quindi dobbiamo adattarci anche se non ci sarà molto riposo, ci si allenerà poco. Dovremo stare tanto in campo e dare il nostro meglio». Il match sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

Con ben altro umore in A1F la Megabox Vallefoglia ospita nell’anticipo televisivo sempre su RaiSport sabato alle 20.30 la corazzata Imoco Conegliano. Sei punti in quattro giorni sono il ricco bottino con cui la Megabox Vallefoglia si presenta al cospetto della capolista. Il successo di Firenze nel match infrasettimanale di mercoledì ha confermato il buon momento delle biancoverdi. Le supercampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattute e matematicamente vincitrici della regular season per la 6’ volta consecutiva, mercoledì hanno dominato il big match contro la Igor Novara e potrebbero quindi scendere in campo effettuando un po’ di turnover considerando che le attende anche la doppia semifinale di Champions League.

La Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile riparte verso due trasferte consecutive che saranno decisive per strappare il pass per i playoff promozione. La sconfitta casalinga di domenica al tiebreak per mano della capolista Bartoccini Perugia ha interrotto a due la striscia di tiebreak consecutivi vinti per la formazione di Macerata. Quello di domenica è stato il primo match perso al 5’ set in stagione dopo 6 vinti consecutivamente. In caso di successo domenica alle 17 sul campo friulano di Talmassons le arancionere non solo vendicherebbero la brutta prestazione dell’andata ma metterebbero una serie ipoteca positiva sul proprio futuro. Diversamente il cammino si complicherebbe ulteriormente anche perché alle spalle Cremona, San Giovanni in M. e Albese non mollano.

In A2 maschile la capolista Yuasa Battery Grottazzolina è di scena domenica alle 16 sul campo di Pineto, partita da non sottovalutare per completare un percorso straordinario.

In A3 maschile girone Blu la capolista Banca Macerata domenica alle 19 ospita Marcianise mentre riposa la Smartsystem Fano