La Cucine Lube attende Trento, la CBF Balducci ospita Pinerolo

In serie A3 maschile superderby tra Macerata e Fano mentre la Videx va a Pineto per difendere il primato. Ferma la Megabox

MACERATA – Non rompere l’incantesimo. È questo il primo compito della CBF Balducci Macerata che, forte di 13 successi consecutivi nella Poule Promozione del campionato di serie A2, ha la possibilità, sabato alle 17.30 in casa contro l’Eurospin Pinerolo, di consolidare il proprio 4’ posto in classifica in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Nel prossimo turno si gioca anche Acqua e Sapone Roma – Cuore di Mamma Cutrofiano, non gli altri incontri tutti rinviati.

Il turno infrasettimanale, oltre al successo della CBF Balducci su Roma anticipato a domenica, ha visto tornare al successo Mondovì (salita a quota 51) sul campo di Soverato per 3-1. Le altre tre partite sono da calendarizzare. In mezzo a tante partite da recuperare ce n’è un’altra che sarà anticipata a mercoledì 31.3 alle ore 17 ed è la trasferta della stessa CBF sul campo della Sigel Marsala. In questo caso sono i pochi voli disponibili a fissare le agende delle partite.

Ancora ferma la Megabox Vallefoglia che non giocherà nel weekend e che non scende in campo dal 7 marzo. Niente scontro diretto a Mondovì, la speranza è di poter onorare l’impegno interno contro Sassuolo del 4 aprile prima di cominciare a recuperare le 4 partite rinviate.

Domenica alla 18 scattano le semifinali playoff di Superlega maschile con la Cucine Lube che ospita la Itas Trento fresca di qualificazione alla finale di Champions in programma a Verona l’1 maggio. Il match sarà trasmesso in diretta su RaiSport. Lo schiacciatore Yoandy Leal e il palleggiatore Luciano De Cecco hanno superato il Covid e saranno a disposizione.

I trentini sono galvanizzati dall’aver eliminato Perugia nel massimo torneo europeo e proveranno a fare un brutto scherzo anche ai cucinieri. Si gioca sulla distanza delle 5 partite.

In serie A3 maschile il big match è quello del Girone Bianco domenica alle 18 a Macerata tra MedStore e Vigilar Fano. Le due formazioni marchigiane sono in formissima e ci sarà da divertirsi.

Nel Girone Blu la Videx Grottazzolina capolista, dove aver battuto e superato la capolista Galatina domenica scorsa deve mantenere la vetta tornando almeno con 2 punti dalla trasferta di Pineto. Si gioca anche qui alle 18. Quindi scatteranno i playoff.