Pallavolo, alla Cucine Lube è arrivato anche Chynenyeze

Nel test contro Ravenna in programma oggi pomeriggio potrebbe tornare in campo anche il centrale francese reduce dagli Europei

CIVITANOVA – Prosegue il programma di allenamenti congiunti all’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova che, pur se a ranghi ridotti, si confronta con la formazione della Consar Ravenna.

Dopo il test saltato con San Giustino, la Cucine Lube Civitanova si prepara per l’allenamento congiunto con la Consar Ravenna, in programma all’Eurosuole Forum stasera con inizio alle 18.15.

Al cospetto dei biancorossi si presenta la formazione romagnola guidata da Marco Bonitta, che nella passata stagione, ha centrato l’accesso ai Quarti dei Play Off di A2 uscendo di scena per mano della Tonno Callipo. Il coach ex azzurro è arrivato da poco perché ha guidato la nazionale femminile della Slovenia nell’ultimo europeo giocando e perdendo anche control’Italia.

Nel team romagnolo figura il pesarese Filippo Bartolucci, centrale classe 2003 che vanta trascorsi nell’Academy Volley Lube. Nel gruppo ravennate militano anche atleti di grande esperienza come i centrali Martins Arasomwan e Stefano Mengozzi, insieme al libero Riccardo Goi. Tra i punti di riferimento del roster 2023/24 anche il laterale Mattia Orioli e l’opposto Alessandro Bovolenta, quest’ultimo attualmente in Brasile con la Nazionale per il torneo preolimpico.

Collettivo cuciniero in palestra con otto giocatori della prima squadra (Anzani, Bisotto, Chinenyeze, Diamantini, Larizza, Motzo, Thelle e Zaytsev) e alcuni giovani talenti dell’Academy.

In caso di ingresso in campo, per ‘Babar’ si tratterebbe dell’esordio stagionale nella preseason biancorossa.

Il giocatore si allena con la squadra da inizio settimana appena rientrato dopo un’estate di attività intensa con la Nazionale, chiusa dal quarto posto agli Europei della sua Francia. «Sono carico al punto giusto e altrettanto contento di essere tornato all’Eurosuole Forum – dice il francese -. Ho tanta voglia di giocare perché voglio scrollarmi di dosso la coda amara dell’Europeo. La mia Francia mirava al podio, ma ci siamo fermati a un passo dal terzo posto. Sulla sconfitta con l’Italia di Balaso in Semifinale non posso dire proprio nulla perché gli azzurri hanno giocato molto bene». Ora, però, c’è da pensare alla Lube.

«Mi aspetto una seconda annata soddisfacente a Civitanova. La volontà è di vincere il più possibile perché abbiamo un team costruito per lottare su tutti i fronti e una mentalità che ci consentirà di fare molta strada», assicura.

Secondo Chynenyeze «Milano viene da un torneo sorprendente e può ripetersi, ma se devo identificare una corazzata penso a Perugia, era già attrezzatissima e ha effettuato innesti mirati. Dovrei elencare numerosi Club rivali, ma preferisco pensare a noi. Lavoreremo sodo e daremo il massimo», conclude.