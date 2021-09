Pallavolo, la Cucine Lube comincia a scendere in campo

CIVITANOVA M. – I campioni d’Italia e del Mondo romperanno il ghiaccio la prossima settimana con la sfida di giovedì 16 settembre contro la Videx Grottazzolina, formazione di Serie A3 che negli ultimi anni ha brillato nella propria categoria. Comincia quindi a scendere in campo la Cucine Lube che, pur a ranghi ridotti, lavora già da 4 settimane.

Nella quinta settimana di lavoro pre-season si terrà il primo faccia a faccia con una squadra della massima serie. Giovedì 23 settembre, infatti, gli uomini di Gianlorenzo Blengini accoglieranno all’Eurosuole Forum la neopromossa Prisma Taranto. Una due giorni impegnativa tra le mura amiche giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre per il doppio allenamento congiunto con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La pre-season di capitan Juantorena e compagni volgerà al termine mercoledì 6 ottobre nella propria roccaforte con la Sir Safety Conad Perugia per un remake in allenamento dell’ultima finale Scudetto.

Un percorso impegnativo che condurrà i detentori di Tricolore e Coppa Italia all’esordio nella Regular Season 2021/22 in programma domenica 10 ottobre a Padova.

Calendario allenamenti congiunti a porte chiuse:

16 settembre 2021: LUBE vs Grottazzolina

23 settembre 2021: LUBE vs Taranto

30 settembre 2021: LUBE vs Vibo Valentia

1 ottobre 2021: LUBE vs Vibo Valentia

6 ottobre 2021: LUBE vs Perugia

Tutti gli allenamenti congiunti verranno sostenuti in orari pomeridiani da definire. Il programma e le date potrebbero subire modifiche nell’arco della pre-season.

Ai test parteciperà anche il neo acquisto brasiliano Ricardo Lucarelli che si aggregherà alla squadra martedì 14 settembre e che ha disputato un’estate da grande protagonista nel sestetto della nazionale verdeoro. Dopo la vittoria della VNL a Rimini e il podio sfiorato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il nuovo atleta dei cucinieri ha messo in bacheca il Torneo Sudamericano. Per lui anche il titolo individuale di MVP in una delle ultime gare disputate. Confortanti le parole del brasiliano: «Per me gli ultimi mesi sono stati molto buoni – ha detto – e sono soddisfattissimo dei trionfi in VNL e nel Sudamericano, ma avrei voluto impormi anche alle Olimpiadi o almeno tornare con una medaglia. Normale il rammarico, ma questo non cancella una grande estate». Riguardo alla stagione che lo attende a Civitanova, la 2’ in Italia dopo quella a Trento, ha detto: «Non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura con la Cucine Lube e di aiutare la squadra a disputare un’ottima stagione. Scalpito per conoscere i compagni, abbracciare i tifosi e girare per Civitanova Marche. La prima annata in Italia è stata molto istruttiva per me. Sono cresciuto come atleta e ho ampliato il mio bagaglio di esperienza. Sono tornato in Nazionale con delle risorse in più. Nella prossima stagione voglio innalzare ulteriormente il mio livello di gioco e mettermi al servizio della Lube per coronare tutti i nostri obiettivi».