Pallavolo, la Cucine Lube doma in volata l’Allianz Milano e resta quarta

Nessun punto per la Megabox Vallefoglia a Pinerolo. Bene la Cbf Balducci in trasferta mentre la Yuasa cade a Porto Viro. Prosegue la corsa della Banca Macerata in A3 maschile. Un punto per Fano

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova nella 4ª di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca sotto gli occhi tra gli altri di Osmany Juantorena, supera Milano al tie break (25-19, 27-25, 22-25, 15-25, 15-12), dopo aver sprecato un vantaggio di due set a zero. La vittoria è comunque importante per lanciarsi solitaria al quarto con una lunghezza di vantaggio sui meneghini.

Per lo schiacciatore Mattia Bottolo, protagonista di giornata «la partita di oggi rispecchia un po’ il nostro periodo di alti e bassi. Riusciamo a spingere e mettere in difficoltà l’avversario, ma quando andiamo noi in difficoltà non sempre ne usciamo subito. Vincendo si matura e stasera era molto importante. Abbiamo avuto una bella reazione, questo mi rende felice. Chi è entrato dalla panchina ha dato un importante contributo. Mercoledì saremo di scena a Catania poi ci sarà un po’ di pausa, ma ora teniamo la testa bassa e lavoriamo per vincere il più possibile».

Nulla da fare per la Megabox Vallefoglia che sul campo della Wash4Green Pinerolo lotta alla pari con le piemontesi in un match da considerarsi come un anticipo dei playoff. Ora Pinerolo ha gli stessi punti della Megabox e nel doppio confronto ha ottenuto 6 punti. Sempre nel volley femminile ma in A2, la Cbf Balducci sul campo di Olbia chiude bene il girone B in attesa di cominciare dal weekend successivo la Poule Promozione. La squadra di Carancini vince il girone B davanti a Cremona ma già domenica a Perugia nel primo match della Poule si giocherà una grande fetta delle ambizioni di primo posto e quindi di promozione diretta.

In A2 maschile sconfitta a sorpresa nella trasferta sul campo di Porto Viro per la capolista Yuasa Grottazzolina. I ragazzi di Ortenzi vedono ora assottigliarsi il vantaggio su Cuneo a 4 punti. Nonostante i 27 punti del solito Breuning la Yuasa gioca una partita con alti e bassi.

In A3 maschile per la capolista Banca Macerata prestazione convincente contro un avversario tra i più in forma del Girone Blu come San Giustino. Macerata ha chiuso in 4 set. La Volley Banca Macerata si è quindi rifatta della sconfitta dell’andata e domenica prossima avrà l’occasione di riscattarsi anche contro Palmi, dopo la sfida di Coppa Italia. Per la Smartsystem Fano tie break fatale che, avanti 2-1 a Sabaudia, cede al 5’ set e porta a casa solo un punto. Proprio il rendimento esterno deficitario sembra sia stato alla base dell’esonero di coach Tofoli che ha portato coach Mastrangelo sulla panchina biancorossa.