Pallavolo, la Cucine Lube dice addio allo scudetto

Sotto 0-2 contro Monza in casa alla “bella”, Civitanova ha un sussulto ma non riesce a portare il match al 3’ tiebreak consecutivo. Si giocherà per la Challenge Cup. La Megabox (A1F) perde gara1 dei playoff contro Scandicci penalizzata dalle assenze

CIVITANOVA MARCHE – La rimonta della rimonta non c’è stata e la Cucine Lube dice addio alla corsa scudetto. All’Eurosuole Forum vince la Mint Vero Volley 3-1 che vola in semifinale contro Trento. Dall’altra parte del tabellone c’è Perugia-Milano (che ha eliminato Piacenza a gara 5).

I due tiebreak consecutivi non sono bastati, ce ne sarebbe voluto un terzo ma, sotto 0-2 a gara 5, i ragazzi di Blengini hanno vinto il 3’ set e conteso il successo nel 4’ fino all’ultimo. Chissà se nelle concitate fasi finali i cucinieri avessero avuto maggiore freddezza tanto da allungare il match al 3’ tiebreak consecutivo sarebbero riusciti a strappare il pass.

Lo schiacciatore ospite Maar 22 punti è MVP. Sul fronte biancorosso Nikolov e Yant chiudono con 19 punti a testa, Lagumdzija entra in corsa e timbra il referto 10 volte. Non basta il 54% di squadra in attacco per i cucinieri contro il (48% dei rivali).

La stagione dei biancorossi si chiuderà invece con l’avventura ai Play Off 5’ Posto che significa tornare in campo per la corsa alla Challenge Cup nel Girone che vedrà coinvolte anche Cisterna, Modena, Padova, Piacenza e Verona.

Per coach Blengini: «Non hanno funzionato alcune cose che in Gara 4 erano andate molto bene, in primis l’attacco su palla lenta. Poi abbiamo anche avuto le nostre occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. Nel primo set abbiamo avuto la palla per andare sul 24 pari, tanto per fare un esempio. Io ho provato a muovere il sestetto e me ne assumo come sempre la responsabilità, ma ripeto, credo che la differenza maggiore tra le due squadre vada attribuita al fatto che quando loro con la battuta ci hanno tenuti lontani da rete non siamo riusciti a essere efficaci quanto basta per vincere una partita di questo livello».

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha esordito nei playoff in casa della Savino Del Bene Scandicci perdendo 3-1 ma facendo una gran bella figura nonostante le assenze. Metà della squadra di Andrea Pistola è stata colpita da un attacco influenzale. Sestetto titolare con Grosse Scharmann in diagonale a Kobzar, posti 4 Degradi e Kosheleva, al centro Cecconello e Aleksic, libero Panetoni. Mancini è addirittura restata a Pesaro, mentre Dijkema, Giovannini, Gardini e Mingardi hanno raggiunto la squadra poche ore prima della partita. Un incontro già non facile è stato reso quasi impossibile da questo imponderabile evento, con Pistola che ha preferito preservare le convalescenti per la gara di ritorno. Ma le ragazze biancoverdi sono state capaci di tenere testa alle avversarie anche nelle condizioni più scomode. Sabato 30 marzo alle 15.30 a Pesaro il ritorno. Così alla fine della partita Alice Degradi, migliore delle sue con 20 punti e il 57% in attacco: «Dispiace per il risultato, ma sono molto contenta della nostra prestazione e tengo a fare i complimenti alle mie compagne, alcune delle quali hanno giocato meno durante l’anno ma stasera si sono fatte trovare pronte. Il grande rammarico è essere arrivate a giocarci i play-off in condizioni di salute precarie, avremmo voluto poter affrontare diversamente la partita di questa sera». Non è finita!