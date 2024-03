Pallavolo, Cucine Lube dice addio Champions. Resta il campionato

Vittoria ininfuente 3-2 per i cucinieri che salutano la competizione continentale. Trento va in finale. Ora a Monza c’è un’altra partita da dentro o fuori per non abbandonare anche il sogno scudetto

CIVITANOVA M. – Col successo nel 3’ set e in situazione di 1-2 è stato certificato che la Itas Trento si qualifica per la finale di Champions League e affronterà la formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel capace di eliminare i turchi dello Ziraat Ankara.

Nulla da fare invece per Civitanova che arresta la corsa europea pur vincendo il match ma lasciando il pass per l’ultimo atto ai Campioni d’Italia ai quali bastavano due set per proseguire la corsa grazie al successo 3-1 dell’andata. Michieletto Mvp del match davanti a 4.000 dell’Eurosuole Forum che, come domenica scorsa in gara 3 di playoff, hanno provato a spingere De Cecco e compagni. Inutile negare che la caratura dei trentini anche privi del palleggiatore titolare Sbertoli è altissima e, per batterli, ci sarebbe voluta la partita perfetta. La Lube anche quando il risultato contava c’ha provato. Ha vinto il 1’ set in rimonta risalendo da 6-12 vincendo 26-24 ma poi accusando un immediato blackout in avvio del secondo per lo 0-5 che ha indirizzato il parziale finito 20-25. Spalle al muro in una partita già da dentro o fuori, la Cucine Lube non ha trovato il guizzo per girare la partita soffrendo in attacco la qualità del muro-difesa ospite. Il 22-25 chiudeva la partita della qualificazione con Trento che volava in finale. Il match continuava col successo dei locali 3-2 contro tutte le riserve trentine.

Domenica 24 marzo alle 18 c’è gara 4 dei quarti di finale playoff contro la Mint Vero Volley Monza in trasferta, partita da vincere a tutti i costi mentre Trento è già in semifinale dove attende la vincente proprio di questa serie.

Per coach Blengin: «In queste partite non basta la grinta, bisogna essere all’altezza per giocare a livello tecnico elevato, non solo mentale. Richiede alta intensità e la capacità di trovare colpi difficili commettendo pochi errori. A me dispiace per come è iniziato il secondo set, quello ha fatto riprendere coraggio ai trentini. Nella fase in cui avevamo girato l’inerzia della partita avremmo dovuto fare meglio. Nel terzo set, poi, siamo rientrati in gara, ma sci siamo concessi delle sbavature che andavano evitate. Domenica a Monza ci sarà un’altra partita, con un’altra squadra, dovremo essere bravi a pulire la testa e ad andare lì sapendo che è una “finale” come tutte le gare dei Play Off».