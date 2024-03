Pallavolo, la Cucine Lube può solo vincere

CIVITANOVA – La sconfitta nell’andata della semifinale di Champions costringe la squadra di Blengini in Coppa come in Superlega a tirarsi fuori dai guai con l’unica medicina possibile, la vittoria. De Cecco e compagni in 4 giorni si giocano la stagione. Con il mirino posizionato sul campionato c’è da battere Mint Vero Volley avanti 2-0 nella serie. I vicecampioni d’Italia protagonisti di grandi rimonte nel torneo 2022/23 se sconfitti saluterebbero anzitempo la stagione ma i ragazzi di Blengini conteranno sulla spinta di un Eurosuole Forum annunciato come caldissimo e da tutto esaurito. Il match di domenica alle 18 sarà trasmesso in diretta su RaiSport. L’eventuale vittoria darebbe anche la spinta per tentare l’impresa successiva anche in Champions oltre che per guadagnarsi gara 4 contro i brianzoli.

Con grande fiducia la Megabox Vallefoglia riparte dopo la sconfitta casalinga rimediata per mano della capolista imbattuta Imoco Conegliano al PalaMegabox (1-3). L’avversario odierno alle 18 al PalaRadi di Cremona è Casalmaggiore. Le due contendenti sono tra le pretendenti alla conquista dei playoff. Le altre sono Pinerolo e Roma. La situazione di classifica vede Pinerolo, Roma e Vallefoglia a quota 34 e Casalmaggiore a quota 28 a due giornate dal termine. Alla Megabox basta ottenere un punto nelle prossime due partite per essere certa della prima storica qualificazione ai playoff scudetto

Più complessa la situazione della Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile che, nella seconda trasferta consecutiva cerca gloria dopo la sonora sconfitta a Talmassons. Alle 17 la squadra di Carancini sfida Albese Como con la necessità di fare punti e tornare a muovere la classifica. Un punto in due partite mette già spalle al muro la squadra di Carancini. All’andata vinse la Cbf al tiebreak. Ex del match è l’opposta Federica Stroppa che ha detto: “Per me sarà una partita particolare perché torno sul campo dove ho disputato la scorsa stagione. Sono molto motivata per dare il massimo perché è una gara fondamentale per noi. Al di là della mia prestazione sarà importante esprimere il nostro miglior gioco di squadra perché se giochiamo come sappiamo fare avremo la possibilità di strappare una vittoria che sarebbe davvero preziosa in chiave playoff”

In A2 maschile la capolista Yuasa Battery Grottazzolina è di scena domenica alle 18 in casa contro Santa Croce sull’Arno ottava e distante 26 punti dai ragazzi di Ortenzi.

In A3 maschile per la 12’ giornata di ritorno, ultima del girone Blu. La capolista Banca Macerata domenica alle 16 è sul campo di Modica. Per i siciliani sarà una sfida importante visto che hanno bisogno di punti per cercare il miglior posto possibile nei Play-Off; con 34 punti Modica occupa il sesto posto in classifica e, dopo la sconfitta subita in casa contro Fano è andata a prendersi la vittoria sul campo di Bari. La Volley Banca Macerata si è invece già assicurata lo spareggio promozione battendo nettamente Marcianise una settimana fa. La Smartsystem Fano, osservato il turno di riposo nel turno scorso, gioca alle 17.30 a Marcianise. Rush finale a due giornate dal termine e con la lotta per il secondo posto aperta. Smaltita l’amarezza per la sconfitta in finale di Coppa Italia, i ragazzi di Mastrangelo affronteranno un avversario già retrocesso ma pronto a chiudere in maniera degna la stagione fra le mura amiche.